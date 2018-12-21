США продлили отказ выделять Беларуси негуманитарную помощь в 2019 году

США продлили отказ выделять Беларуси негуманитарную помощь в 2019 году1
- 21.12.2018, 20:22
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Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.
Белый дом включил Беларусь в список стран, которым в 2019 году США не будут выделять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, пишет tut.by.
В этот список, кроме нашей страны, вошли также Белиз, Боливия, Бирма, Бурунди, Китай, Коморские Острова, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Лаос, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Туркменистан и Венесуэла.
Кстати, в этом году Беларусь также была в этом списке и не получала негуманитарную помощь от Соединенных Штатов.