США продлили отказ выделять Беларуси негуманитарную помощь в 2019 году 1 21.12.2018, 20:22

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Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.

Белый дом включил Беларусь в список стран, которым в 2019 году США не будут выделять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, пишет tut.by.

В этот список, кроме нашей страны, вошли также Белиз, Боливия, Бирма, Бурунди, Китай, Коморские Острова, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Лаос, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Туркменистан и Венесуэла.

Кстати, в этом году Беларусь также была в этом списке и не получала негуманитарную помощь от Соединенных Штатов.