Губерниев: Давно знал о романе Домрачевой и Бьерндалена, но молчал, как белорусский партизан

Губерниев: Давно знал о романе Домрачевой и Бьерндалена, но молчал, как белорусский партизан1
- 21.12.2018, 20:32
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Известный российский комментатор рассказал, как узнал о романе звездной пары.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как узнал о романе Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена.
- Узнал о романе Бьерндалена и Домрачевой довольно давно. Было очень трогательно, когда они по счастливому совпадению встречались и вместе гуляли. Он держит ее за руку, и когда я приближаюсь к ним, он аккуратно ее отпускает.
Оле, ты спалился в течение пяти секунд. Ну и Даша тоже.
Знал о романе Бьерндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан, — цитирует Губерниева sports.ru со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".