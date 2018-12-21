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Губерниев: Давно знал о романе Домрачевой и Бьерндалена, но молчал, как белорусский партизан

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  • 21.12.2018, 20:32
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Фото: xsport.ua

Известный российский комментатор рассказал, как узнал о романе звездной пары.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как узнал о романе Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена.

- Узнал о романе Бьерндалена и Домрачевой довольно давно. Было очень трогательно, когда они по счастливому совпадению встречались и вместе гуляли. Он держит ее за руку, и когда я приближаюсь к ним, он аккуратно ее отпускает.

Оле, ты спалился в течение пяти секунд. Ну и Даша тоже.

Знал о романе Бьерндалена и Домрачевой давно, но молчал как белорусский партизан, — цитирует Губерниева sports.ru со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".


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