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Генассамблея ООН отклонила предложенную РФ резолюцию в поддержку ДРСМД

  • 21.12.2018, 20:37
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Документ о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, предложенный Москвой, не поддержали 46 стран.

За резолюцию проголосовали 43 страны, против — 46, еще 78 воздержались. Против документа выступили США, Япония, Турция, Израиль, Украина и страны Евросоюза, за — Китай, Иран, Сирия, страны Латинской Америки и члены Организации договора о коллективной безопасности, передает РБК.

В документе указывалось, что действия, подрывающие положения договора, должны рассматриваться как угроза мировой стратегической стабильности и безопасности. В резолюции подчеркивалось, что ДРСМД является «одним из краеугольных камней европейской и международной безопасности».

В первый раз Россия пыталась внести резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН в октябре, однако тогда первый комитет организации не стал его рассматривать. Против документа выступили 55 стран, в поддержку — 31. 15 декабря официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский заявил о внесении в Генассамблею резолюцию в поддержку договора. Глава МИДа РФ Сергей Лавров 17 декабря сообщил, что Россия снова внесет документ на рассмотрение Генассамблеи.

Президент США Дональд Трамп в октябре текущего года объявил о намерении выйти из ДРСМД, заключенного в 1987 году американским лидером Рональдом Рейганом и советским президентом Михаилом Горбачевым. По его словам, Москва нарушает условия договора.

Причиной для разрыва договора Трамп назвал использование Россией ракет 9М729 (SSC-8), которые якобы могут нанести ядерный удар по европейским странам. По словам госсекретаря Майка Помпео, у Москвы имеется несколько батальонов, вооруженных 9M729.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 декабря заявил, что у России есть 60 дней, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по ракетному договору, иначе США перестанут выполнять положения ДРСМД.

ДРСМД ограничивает производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.


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