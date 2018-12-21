Святая Елена его судьбы Хаим Калин

21.12.2018, 21:03

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Беларусь не станет для Путина убежищем — слишком прозрачна, к тому же на пороге «возрастных» перемен.

Уходящий год уныло выбирает свой лимит, без природных катаклизмов, революций и крупных социальных потрясений. Думается, в мировой истории 2018 г. отметится одним: последней авторизацией Путина на российский престол, открывшей предбанник постпутинской эры. Ее конфигурация пока неясна, но цивилизацию однозначно преобразит.

Для россиян, однако, уходящий год далек от скуки и зеваний. Мало того, что пенсионная реформа лишила граждан последних завоеваний социальной халявы, унаследованной от СССР, их государство продолжило курс на дальнейшую криминализацию, став эталоном лжи и демагогии. Причем настолько действенной, что детище М. Суслова — одна из величайших мозгоправочных машин всех времен, в своем склепе исходит от зависти: "Зачем мы стригли под ежик, а то и под ноль информационный поток? И, как следствие, загоняли популяцию в логово вражьих голосов, теряя власть на умами. Бурлящий чан постправды с ловкими поварами и зубастыми халдеями, как у нынешних, — вот, что работает! На любой вкус!"

Между тем год уходящий, при всей его предсказуемости, прочерчивает параллели с 1981 г. — первым постолимпийским и предпоследним брежневским. Он хоть и не зеркален нынешнему, но общих маркеров, узнаваемых современниками, достаточно: гробы из Афгана, о реформах — ни намека, ручеек эмиграции перекрыт, число диссидентов и их злоключения множатся, идеологический маразм крепчает, потребительская корзина пустеет, покрываясь пылью зеленой-презеленой тоски. На тот момент, казалось, вечной.

И никто тогда не предполагал, что за какую-то пятилетку преступный режим, казавшийся прочным, погрузится в самоистребление, едва маятник военного паритета качнуло не в его пользу. И сожрет режим банальный страх, ужас от надвигающейся расплаты, которую, сложно поверить, КПСС виртуозно минует. Так что не зря Горбачев — величайший политик минувшего века, не столько подвигнувший страну к грандиозным переменам, сколько обезопасивший правящий класс от расстрельных коридоров и пожизненной Колымы. Вполне очевидных, пусти режим все на самотек.

Несколько опрометчиво, правда, если всматриваться в дивную аморфность постсоветского пространства и переформатированный большевизм в лице Беларуси...

При всей натянутости исторических аналогий их все же полезно брать в расчет, строя прогнозы. Ведь эволюция человека весьма поверхностна; феномен он биологический, снедаемый базовыми инстинктами, комплексами и фобиями. Тем самым экскурс в прошлое помогает понять, что завтрашний день России, зримо буксующей, ничего хорошего путинократии не сулит. Свой шанс на продление мандата через либерализацию и мимикрию, как мы видим, та упустила, даже не рассмотрев его.

Единственная опора режима — популярность лидера. Но она на глазах тает: политический класс как базис власти, ввиду его небывалой коррумпированности и мер по ее устранению — фикция; кризисных менеджеров-интеллектуалов в активе власти — раз-два и обчелся; империализм как национальная идея близок к полной выработке; население, хоть и покорно, но своей безликостью режиму вряд ли подсобит, а внешнеполитический авантюризм — и вовсе бикфордов шнур для его позиций.

Безудержное закручивание гаек бесперспективно, что, судя по ряду признаков, сам кормчий уже осознает. Так что во внутренней политике, дозировано репрессивной, больших изменений, думается, не предвидится.

Таким образом, корабль путинизма, изрядно износив ветрила, обречен сесть на мель, какие бы дерзкие идеи продлить свой ресурс в его недрах ни рождались и сколько бы антипутинская оппозиция ни была разобщена. И нельзя не согласиться с преобладающей у комментаторов оценкой: причиной краха режима станет цепь мало прогнозируемых случайностей, подноготная которых необязательно когда-либо всплывет.

При этом автор полагает, что ВВП под давлением тех или иных неотвратимых обстоятельств покинет свой пост добровольно, не досидев нынешнюю каденцию. Как только осознает, в какую ловушку, пойдя на третий срок, он себя загнал, просмотрев очевидное: нельзя подстраивать под себя трендовый порядок вещей, трамбуя его, как бульдозер. И в особенности смешивать свой бизнес-проект — через беззастенчивую эксплуатацию президентского кресла — с неким мессианством, которое его персона якобы российскому народу несет.

Для истории биография ВВП не нова. Только другие времена ныне на дворе. Ведь в западной традиции наших дней власть, скорее, тяжкая ноша, нежели привилегия. И, куда ни смотри, весь прочий мир к тому стану подтягивается...

Стало быть, как бизнесменом, так и политиком ВВП оказался слабым. Ибо защищать свою неприкосновенность при злоупотреблениях такого масштаба (с недавних пор зашкаливших), весьма проблематично. До рокировки, в одиннадцатом, было реализуемо, пусть, скорее всего, на чужом берегу — и даже с сохранением своего состояния, не поддающегося оценке. Сегодня же и при идеальном раскладе вероятность в лучшем случае пятьдесят на пятьдесят.

Как представляется, главное условие для ВВП разминуться с "черным лебедем" — это преждевременно сложить свои полномочия в рамках эпохальной, беспрецедентной сделки. Той самой "Ялты", о которой он столько лет мечтал. Только в этот раз решающей не судьбы мира, а его собственную. Ведь ее котировки все еще высоки, пока в руках ВВП ядерный чемоданчик. Есть чем торговать. Как и очевиден краеугольный интерес мирового сообщества — заложника термоядерного молоха — такую сделку заключить, хоть и наступив на горло собственной песне (хартии).

Но тут, в этом гипотетическом пасьянсе, ВВП поджидает целое поле капканов, сводящих подобную сделку на нет. Отставка отставкой, чемоданчик чемоданчиком, но кому, устраивающему Запад и местную элиту, его передать — дабы просматривалась предсказуемость начинания и ее должный КПД.

Дмитрию Медведеву? При нормативном раскрое, вроде, да. Общеизвестен, обкатан, удобоварим и предсказуем. (Не исключено, для того и удерживается ВВП как возможный регент). Но, зашторми социальный водоем России, проект предоставления ВВП убежища теряет для Запада всякий смысл: "Кому-кому, Медведеву? Размазне, который при первом залпе мятежников запрется с бутылкой, позабыв в лифте судьбоносный чемоданчик? Нет уж, Владимир, отрабатывай (служи) свой четвертак до конца, мочи раскольников и смутьянов! Кто, кроме тебя? Ну а вылетишь из Кремля, подберет тебя Фемида, составит компанию... Баба злющая, правда, без воображения. Вместо сердца у нее кодекс какой-то... Но на то воля Господня".

Совершенно очевидно, что Путину-отставнику в России двадцатых-тридцатых нет и не может быть места. Не было, как отмечалось, и в десятых, закончи он политическую карьеру в 2012 г.

Дело в том, что состояние ВВП столь огромно, что слишком у многих соблазн прибрать те криминальные деньги к рукам. Поскольку эти авуары искусно рассованы по разным кошелькам, то самый надежный способ — ВВП и его поверенных для начала посадить, после чего начать переговоры.

Случись подобное на Западе, общественное мнение в первую очередь озаботилось бы юридической стороной вопроса. В России же, террариуме параноидального обогащения (боюсь, неустранимого), при любой постпутинской власти те или иные влиятельные интересанты бросятся эти залежи подковерно изымать, торгуясь с подследственным: минус годик за каждый переписанный на их счета ярд. От трех пожизненных... Не исключено, наскребут...

Такова главная проблема и драма Владимира Путина, его Беслан, им самим по простоте душевной сотворенный. При этом целая армия кровников, долгие годы точащих на него ножи, — второстепенная опасность. Всё же жизнь августейших персон, судя по всему, охранять научились.

Так что у ВВП одна гипотетическая гавань-убежище при условии его досрочной отставки — Европа. Американцы, хоть и потенциально главный проводник такой сделки, но от убежища столь одиозной фигуре воздержатся. И друг Трамп не поможет. Ищи ВВП приют (самоходом, вне рамок сделки) в Китае или КНДР, скорее всего, взаимности не обретет — хлопот с таким пассажиром не оберешься. Беларусь — слишком прозрачна, к тому же на пороге "возрастных" перемен.

А вот нейтральная Австрия, породненная языком и семейными узами (отец воевал) в качестве прибежища сделки — самое то. Жаль Бергхоф разрушен. Было бы где предаться мечтаниям об имперском, кости притулив.

Но ничего, ярд-второй на шале — и охрану оставят, прочий баланс по описи изъяв.

Хаим Калин, kasparov.ru