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Минфин: С 1 января меняются правила расчета единого налога

  • 21.12.2018, 21:15
Фото: REUTERS

В Министерстве финансов подготовили для белорусских ИП «новогодние» нововведения.

Об этом БелТА сообщает со слов замминистра финансов Дмитрия Кийко.

Обсуждая изменения Налогового кодекса, замминистра рассказал об упразднении минимальных и максимальных величин налоговых ставок, которые сейчас устанавливают местные «cоветы депутатов». В 2019 году останутся только общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск, облцентры, райцентры и города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах теперь будет запрещено, а вот уменьшить – максимум до 2 раз, разрешат.

– Плательщикам единого налога с 1 января позволяет выбирать налоговый режим. Например, по-прежнему платить единый налог, или перейти на упрощенную систему налогообложения, или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога, – прокомментировал Дмитрий Кийко.


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