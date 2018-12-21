Рекордное количество нефтетанкеров сдали на металлолом 21.12.2018, 21:19

Суммарная вместимость танкеров, отправленных на свалку за год, стала максимальной с 1985 года.

Уходящий 2018 год стал рекордным по количество нефтяных танкеров, сданных владельцами на металлолом.

Из-за падение прибылей танкерные перевозчики отправили на утилизацию ровно 100 судов, чего рынок не видел ни разу в истории.

Суммарная вместимость танкеров, отправленных на свалку за год, стала максимальной с 1985 года, сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Большая часть года стала трудной для танкерных перевозчиков из-за падения стоимости фрахта.

Тренд развернулся лишь в сентябре, когда США начали подготовку, второго раунда санкций против Ирана, убедив ключевых покупателей - от Китая и Индии до Южной Кореи и Японии - либо полностью прекратить торговлю, либо сократить ее в разы.

С сентября ставки фрахта подскочили более чем втрое. В Северном море фрахт судна, рассчитанного на перевозку до 600 тысяч баррелей нефти, подорожал к середине декабря до 72 664 долларов в сутки - максимума за 3,5 года.

Супертанкеры вместимостью до 2 млн баррелей зарабатывают 58 тысяч долларов в сутки на маршрутах из стран Ближнего Востока в Китай, что является самым высоким уровнем с начала 2017 года.