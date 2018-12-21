Александр Нойок: Было бы здорово, если бы чемпионат Беларуси заканчивался летом, а не зимой 21.12.2018, 21:22

Александр Нойок

Украинский полузащитник брестского «Динамо» поделился мнением о том, что нужно изменить в белорусском футболе.

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок выразил мнение, что Белорусской федерации футбола стоило бы задуматься о пересмотре сроков проведения национального чемпионата.

- Хотелось бы, чтобы поменяли календарь, и мы заканчивали не так поздно. Потому что уже холодно и невозможно нормально играть. Это уже не футбол. Может, федерация все-таки захочет перейти на другой формат чемпионата, как в европейских странах? Климат меняется. Наверное, было бы здорово, если бы чемпионат заканчивался летом, а не зимой, – цитирует Нойока пресс-служба "Динамо".