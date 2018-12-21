В Беларусь привезли Вифлеемский огонь мира 21.12.2018, 21:35

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Первым городом, который принял святой огонь, традиционно стало Гродно.

Ежегодно дети из скаутского движения торжественно внесли лампаду со святым огнем в кафедральный костел св. Франциска Ксаверия.

Эта традиция сохраняется уже более 30 лет. Вифлеемский свет мира верующие ставят на праздничный стол вечером накануне Рождества, пишет «Белсат».

«Это огонь означает наше единство со всем христианским миром. Он символизирует рождение Иисуса Христа, который приносит любовь в этот мир. Этот огонек зажигают в Гроте Вифлеемском, именно там, где родился Сын Божий, и поэтому он расходится по всему миру, как символ покоя, мира, любви», – говорит настоятель гродненского Фарного костела Ян Кучинский.

Впервые эту акцию устроило Австрийское Радио и Телевидение в Линце в 1986 году в поддержку детей-инвалидов и людей, терпящих нужду. Когда в акции приняли участие католические скауты, традиция распространилась по всей Европе. Из Печоры Рождества Христова в Вифлееме святой огонь перевозят самолетом в Вену, а оттуда он попадает в другие страны.

В Беларусь огонь привозят из Польши и дальше распространяют по белорусским городам, поселкам и деревням. Из Беларуси огонь везут в Россию, в самые отдаленные точки на континенте.

6-го января, во время празднования Рождества по греческому календарю, Вифлеемский огонь будет передан православным верующим.