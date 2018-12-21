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FAZ: Германия должна приостановить строительство «Северного потока-2»

  • 21.12.2018, 21:38

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер опубликовал комментарий, посвященный заявлению посла США в Германии Ричарда Гренелла, в котором он призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2", передает DW.

"Угрожая применить санкции в отношении немецких компаний, задействованных в проекте газопровода "Северный поток-2", американский посол в ФРГ ошибся в выборе слов и тона беседы - что, впрочем, характерно для администрации Трампа.

Однако в одном он прав: Германия должна сделать все, что еще возможно - учитывая, насколько далеко продвинулась процедура согласования проекта и само строительство - чтобы остановить прокладку газопровода через Балтийское море или, по крайней мере, отложить его сдачу в эксплуатацию на как можно более поздний срок.

Отказ от газопровода - не в американских, а в европейских интересах. Россия все еще находится в экономической зависимости от беспрепятственной транспортировки своего газа в ЕС через территорию Украины. До тех пор, пока это не изменится, Кремль будет вынужден каждый раз хорошенько подумать, прежде чем предпринимать новые агрессивные шаги против Украины.

В свою очередь "Северный поток-2" развяжет Москве руки. События последних недель показали, что угроза эскалации конфликта, исходящая от Москвы, имеет под собой реальные основания. А дестабилизация Украины может стать угрозой для безопасности всего ЕС."


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