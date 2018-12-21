«У деда землю забрали советы, у меня забирает белорусская власть» 5 21.12.2018, 21:50

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Александр Кравчук

У инвалида с Кобринщины отбирают участок из-за выкопанного водоема.

Инвалида с Кобринщины Александра Кравчука продолжают наказывать за выкопанный водоем на своей агроусадьбе. До 39-го года владельцем этой земли был его дед.

Пять с половиной тысяч белорусских рублей штрафа он получил за якобы нарушенную экологию от инспекции по охране природы. Районная землеустроительная служба со своей стороны обратилась в суд Кобринского района с заявлением за неправильное использование земельного участка, чтобы его забрать, говорит «Радыё Рацыя» Александр Кравчук:

- Советы забрали землю у деда, а теперь получается, что и у меня, ту же самую землю, но уже белорусское государство забирает. В Кобрине суд состоялся, мне присудили две базовые. А дальше землеустроительная служба конфискует землю, и заставят меня провести рекультивацию, то есть привести землю в то состояние, в котором она была.

По документам дедушки на землю, там когда-то на этом месте и был водоем. При советах он заплыл. Но там ничего не росло, кроме коряг. Из-за подтопления участок не использовался, был заброшен, говорит Александр Кравчук. С этим вопросом он обратился в прокуратуру и к главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой. Ответов пока нет.