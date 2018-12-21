После беседы с Трампом Эрдоган отстрочил военную операцию в Сирии 21.12.2018, 22:00

Реджеп Эрдоган

Президент Турции отметил, что решение об отсрочке начала военной операции временное.

Турция отсрочила военную операцию в расположенных к востоку от реки Евфрат районах Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара называет "террористами". Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает liga.net со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган отметил, что принял решение с учетом итогов его беседы с президентом США Дональдом Трампом, контактов структур безопасности Турции и США и заявлений американской стороны.

Речь идет о временной отсрочке начала операции, подчеркнул турецкий президент, пока Турция вынуждена предпринять шаги по стабилизации ситуации в Сирии.

"Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов ИГ. На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь требуется логистическая поддержка Турции", - сказал Эрдоган, отметив, что после этого разговора Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

Начало военной операции турецкий президент анонсировал 12 декабря. После этого Вашингтон назвал планы Турции неприемлемыми, потому что под удар могут попасть американские военные.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.