Священник Леонид Акалович: РПЦ не имеет права действовать в Украине и Беларуси 21.12.2018, 22:09

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Московскую церковь злость берет, потому что Украинская сейчас легитимна на 100%.

Так называемая церковь и так называемый митрополит – такое определение дает Белорусский экзархат РПЦ украинской автокефалии, названной БПЦ раскольниками. Как считают в БПЦ, Константинопольский Патриархат замахнулся на каноническую территорию Русской православной церкви, а в Киеве создана новая псевдоцерковная структура.

Заявление о раскольниках прозвучало накануне в ходе Общего собрания Минской епархии:

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым Митрополитом Киевским и Всея Украины Епифанием. Объяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с «духовенством» упомянутой неканонической структуры и участия в «таинствах», которые она совершает».

Об этом «Белсат» поговорил с протоиереем Белорусской автокефальной православной церкви отцом Леонидом Акаловичем:

«Все заявления в духе русской православной церкви, ничего другого они сказать не могут. Эти выражения свидетельствуют об общей некомпетентности и кощунстве Белорусского экзархата и Московского. Украинская церковь сейчас легитимна на 100 процентов! Ее признал мировой Константинопольский патриархат во главе с мировым Патриархом, фактически вернув на место Киевскую митрополию. Поэтому злость берет Московскую церковь – она, извините, лает изо всех своих рупоров. Украинская церковь легитимна сейчас, а Российская православная – утратила свою легитимность. Она сейчас фактически не имеет права действовать в Украине и Беларуси».