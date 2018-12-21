Белорусский тяжелоатлет стал победителем лицензионного турнира к Олимпиаде-2020 21.12.2018, 22:21

Вадим Лихорад

Вадим Лихорад занял первое место на Открытом кубке Катара в Дохе.

Белорус Вадим Лихорад занял первое место на лицензионном турнире к Олимпиаде-2020 — Открытом кубке Катара в Дохе. В весовой категории до 73 кг Вадим Лихорад в сумме двоеборья показал результат 334 кг (150 — в рывке, 184 — в толчке), передает pressball.by.

Всего в категории до 73 кг на этом турнире выступали три тяжелоатлета. Второе место занял грек Димитриос Георгулис — 283 кг (125+158), третьим стал олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Нижат Рахимов — 276 кг (135+141).

В начале ноября Вадим Лихорад завоевал бронзу на чемпионате мира в Туркменистане, показав результат на 9 кг выше, чем в Дохе — 343 кг (156+187).