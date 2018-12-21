Опрос: Треть избирателей не определились с выбором кандидата в президенты Украины 21.12.2018, 22:25

В предстоящих президентских выборах в марте 2019 года намерены принимать участие 70% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в декабре провели Фонд "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга, сообщается на сайте Фонда.

Треть избирателей не определились со своим выбором кандидата, констатируют социологи.

Согласно данным подсчетов среди всех опрошенных, 12% готовы поддержать на выборах главу "Батьківщини" Юлию Тимошенко, 9,8% собираются голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы отдать голоса 9,2% респондентов. 8,4% респондентов ответили, что являются сторонниками актера Владимира Зеленского, а 5,5% опрошенных планируют проголосовать за руководителя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Исследователи отметили изменения в рейтингах нардепов-представителей Оппозиционного блока, которые заявили о своих президентских амбициях.

"Оппозиционное поле показывает тенденцию к падению рейтингов Юрия Бойко (5,1%), который перешел в другую политическую команду и теряет своего избирателя. Александр Вилкул набирает голоса (4,8%) – особенно на фоне информационной волны, связанной с тем, что Вилкул поддержан в качестве кандидата в президенты съездом "Оппозиционного блока", – сказано в сообщении Фонда "Украинская политика".

3,7% готовы поддержать внефракционного нардепа, главу партии "Наши" Евгения Мураева.

"В случае, если будет четкая определенность избирателей, показатель Юлии Тимошенко составит 18%, Петра Порошенко – 14,5%, Олега Ляшко – 13,6%, Владимира Зеленского – 12,5%. Юрий Бойко и Александр Вилкул получают фактически равный результат – чуть более 7% (но при этом соотношение позитива/негатива у Бойко составляет -24%, а у Вилкула -7,4%, что крайне важно для дальнейшего формирования политических позиций кандидата)", – подчеркивают социологи.

Среди партий доли рейтинга распределились так:

"Батьківщина" – 9,4%

Оппозиционный блок – 7,8%

"Солидарность" – 7,7%

Радикальная партия – 7,5%

"Слуга народа" – 7,0%

"Гражданская позиция" – 6,6%

Остальные политические силы получают менее 5%, необходимых для преодоления проходного барьера на выборах.

Исследование проведено по заказу Фонда "Украинская политика" в 16 областных центрах, четырех крупных городах, 10 малых городах, 23 поселках и 25 селах. Опрошены 5488 респондентов, погрешность не превышает 2,5%.