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На Марсе обнаружено гигантское озеро замерзшей воды

  • 21.12.2018, 22:31

В кратере содержится более двух тысяч кубических километров водяного льда.

На сайте Европейского космического агентства опубликован снимок заполненного льдом кратера Королева. Снимок прислала межпланетная станция «Марс Экспресс».

В кратере, по предварительным оценкам, содержится более 2-х тысяч кубических километров водяного льда.

Этот же аппарат обнаружил этим летом и озеро жидкой воды под полярным льдом на южном полюсе планеты.


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