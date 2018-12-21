На Марсе обнаружено гигантское озеро замерзшей воды 21.12.2018, 22:31

В кратере содержится более двух тысяч кубических километров водяного льда.

На сайте Европейского космического агентства опубликован снимок заполненного льдом кратера Королева. Снимок прислала межпланетная станция «Марс Экспресс».

В кратере, по предварительным оценкам, содержится более 2-х тысяч кубических километров водяного льда.

Этот же аппарат обнаружил этим летом и озеро жидкой воды под полярным льдом на южном полюсе планеты.