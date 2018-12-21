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Завтра будут судить минчанку за бумажный кораблик у посольства РФ

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  • 21.12.2018, 22:59
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Фото: Романа Протасевича, Еврорадио

Свидетелями будут выступать два милиционера.

22 декабря в 10.00 в суде Центрального района будут судить жительницу Минска Светлану Коваленко, которая поставила перед посольством России бумажный кораблик, передает nn.by.

Коваленко считает, что нет ни фотографий, ни видео, которые бы подтверждали, что она на самом деле это делала. Есть только свидетельства двух милиционеров. Они эту акцию с бумажными корабликами перед посольством России назвали пикетированием без разрешения Мингорисполкома.

Светлана Коваленко — активистка движения за гражданские и национальные права в Беларуси. Бумажные кораблики у посольств России в разных странах мира выставляют в знак солидарности с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками.


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