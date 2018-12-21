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В школах Беларуси начали проводить лженаучный эксперимент

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  • 21.12.2018, 23:13
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Иллюстрационное фото

Известный репетитор Евгений Ливянт рассказал об «инновационном» проекте, в котором участвуют 20 школ Беларуси.

Основатель репетиторского центра «Сто баллов» Евгений Ливянт рассказал в «Фейсбуке» об «инновационном» проекте, в котором участвуют 20 школ Беларуси.

Публикация вызвала резонанс в соцсети.

На сайте средней школы СШ № 130 г. Минска опубликована информация о проекте, суть которого заключается в выявлении у учащихся, получающих образование на I и II ступени общего среднего образования, врожденных способностей к различным видам спорта на основании биометрических технологий (по узорам рисунков пальцев). Родителям дают практические рекомендации для направления ребенка в ДЮСШ и СДЮШОР по специализациям в соответствии с его способностями и талантом.

У старшеклассников на основании биометрических технологий выявляют врожденные способности к различным видам деятельности. Родителям дают рекомендации для направления ребенка в профильные классы, учреждения среднего специального и высшего образования в соответствии с его врожденными и приобретенными способностями.

Проект рассчитан на три года – с сентября 2017-го по май 2020-го, пишет «Салiдарнасць».

Руководит этим проектом «Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации», директором которого является кандидат педагогических наук, доцент Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма Леонид Дворецкий.

На сайте центра сообщается, что тестирование здесь прошли премьер-министр Сергей Румас, чемпионка Олимпиады в Афинах Юлия Нестеренко, чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Арямнов, глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, министр финансов Максим Ермоловичи другие известные люди.

«Вместе с тем ещё в 2016 году Комиссией по борьбе с лженаукой российской Академии наук был выпущен меморандум, в котором ученые обосновывают лженаучность дерматоглифического тестирования (дерматоглифика — определение врожденных способностей человека по отпечаткам пальцев рук)», — обращает внимание Евгений Ливянт.

Фото из Фейсбука Евгения Ливянта

В ленте репетитора люди обсуждают «инновационный» проект.

«Какой кошмар. Можно параллельно начать по гороскопу нанимать учителей и классы формировать».

«Я бы еще предложила отчислять из СДЮШОРов тех, кто не подходит по отпечаткам пальцев. Независимо от результатов, естественно».

«Искусственная селекция по неопределённому признаку?! Да, скоро шаманить с бубном будем на уроках!»

«Евгений Борисович, возьмите меня к себе на работу. Хочу начать вести инновационный курс «Приворот 9-ки на ЦТ по математике». Стоимость сеанса 100 у.е. Для положительного эффекта нужно 100 сеансов».

«Не верю, что этим всё закончится. Явно план на пятилетку разработан. Потому дальше выделение ставок «экстрасенсов» и «знакомых бабок в одной деревне» в каждую школу, ну и отдельный факультет в БГПУ».

«Следующий этап — подбор школьников на олимпиады по измерению размера и формы голов. Чудовищно! Мракобесие!»

«Не смейтесь, но уже в том году отбор 4-хлетних детей в СДЮШОР по фигурному катанию был по отпечаткам (+ антропологический отбор). Моей дочери повезло — мы ее привели на каток 3 года назад, тогда все было «по старинке».


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