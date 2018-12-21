В Барселоне прошли масштабные протесты 21.12.2018, 23:23

Протесты прошли из-за выездного заседания правительства Испании.

В Барселоне состоялись масштабные протесты из-за выездного заседания правительства Испании, сообщает nv.ua со ссылкой на La Vanguardia.

Сотрудники полиции задержали протестующих, у которых обнаружили ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова, а также тех, кто бросал камни, бутылки и другие предметы в полицию.

В медицинской службе Барселоны сообщили об оказании помощи 51 человеку. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, а четверых пришлось госпитализировать.

Среди пострадавших 30 оказались агентами полиции Каталонии.

Протесты связаны с еженедельным заседанием Совета министров королевства, которое пройдет в Барселоне с участием главы кабмина Педро Санчеса. Кризис в отношениях между Каталонией и официальным Мадридом начался в связи с референдумом о выходе региона из состава королевства и провозглашением парламентом Каталонии независимости в октябре 2017 года.