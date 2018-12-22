«Шатдаун» в США 8 22.12.2018, 8:03

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В полночь 21 декабря в США возникла ситуация частичного закрытия федерального правительства – «шатдаун».

Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент Дональд Трамп, пишет «Голос Америки».

Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Конгрессмены прекратили работу немногим раньше семи часов вечера в пятницу.

После этого бюджет, предложенный Палатой представителей, должен был утвердить Сенат. Однако сторонникам строительства стены не удалось получить необходимого количества голосов, и заседание было окончено около восьми часов вечера.

Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы 22 декабря.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл дал понять, что переговоры будут продолжены.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил газете The Washington Post, что демократы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства, если Конгресс не выделит средств на строительство стены. В пятницу утром он написал в «Твиттере», что ответственность за «шатдаун» несут демократы.

Шатдаун затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Годепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.

По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний.