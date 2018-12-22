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23 ошибки Путина на пресс-конференции

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  • 22.12.2018, 8:07
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Владимир Путин

Президент РФ путается в цифрах.

В размещенной на сайте Кремля стенограмме пресс-конференции президента РФ Владимира Путина исправили часть фактических ошибок, которые допустил глава государства, отмечается в исследовании проекта "Открытые медиа".

Во время большой пресс-конференции 20 декабря президент РФ Владимир Путин сделал 23 фактических ошибки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте проекта "Открытые медиа".

"Путин в своем выступлении допустил по меньшей мере 23 фактических ошибки или явных искажений действительности. В некоторых фразах было сразу по несколько ошибок. В двух случаях авторы стенограммы на сайте Кремля главу государства поправили, изменив его оценки на порядок – видимо, чтобы цифры звучали ближе к реальности. Но и в этих случаях получившиеся цифры не совпадают с действительностью. Подавляющее большинство искажений служили усилению аргументации президента, помогали ему обосновать свои мысли. В нескольких случаях Путин расходится в оценках с собственными подчиненными", – сказано в материале.

В числе ошибок есть и касающиеся Украины, отмечают авторы. В частности, Путин говорит, что строительство Крымского моста "ничему там не мешает на самом деле", тогда как Россия построила мост с аркой высотой 33 метра при том, что Украина еще в 2014 году информировала, что в порт Мариуполя заходят суда с надводной высотой 44 метра.

Сайт "Открытые медиа" сообщает, что в стенограмме на сайте Кремля изменили в том числе озвученную Путиным цифру запасов газа на полуострове Ямал. "Запасы составляют 67 триллионов кубических метров", – заявил Путин. В стенограмме написали: "6,7 триллионов".

Агентству "РИА Новости" спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт правок в стенограмме. По его словам, исправили только то, что было "чистой оговоркой".


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