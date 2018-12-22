Экс-первая ракетка мира планирует продолжить карьеру в 43 года 22.12.2018, 8:10

Марсело Риос

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос выступит на одном из турниров категории "челленджер".

В среду, 26 декабря, экс-первой ракетке мира исполнится 43 года, но это не останавливает его.

"Я тренировался с парнями достаточно высокого уровня. За последние месяцы я похудел на 12 килограммов и практически достиг веса, который был у меня в то время, когда я играл в туре. Если бы не чувствовал себя так хорошо, то и подобного решения я бы не принял. Очень рассчитываю на "уайлд-кард" от организаторов. Я чувствую себя способным победить на профессиональном уровне даже в 43 года", — приводит слова Риоса "Чемпионат" со ссылкой на La Tercera.

На протяжении профессиональной карьеры Риос выиграл 18 титулов категории АТП и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии—1998. Чилиец — единственный теннисист, бывший первой ракеткой мира, не выигравший при этом ни одного турнира "Большого шлема". Риос завершил карьеру в возрасте 28 лет из-за череды травм.