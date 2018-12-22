закрыть
22 декабря 2018, суббота, 9:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Экс-первая ракетка мира планирует продолжить карьеру в 43 года

  • 22.12.2018, 8:10
Марсело Риос

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос выступит на одном из турниров категории "челленджер".

В среду, 26 декабря, экс-первой ракетке мира исполнится 43 года, но это не останавливает его. 

"Я тренировался с парнями достаточно высокого уровня. За последние месяцы я похудел на 12 килограммов и практически достиг веса, который был у меня в то время, когда я играл в туре. Если бы не чувствовал себя так хорошо, то и подобного решения я бы не принял. Очень рассчитываю на "уайлд-кард" от организаторов. Я чувствую себя способным победить на профессиональном уровне даже в 43 года", — приводит слова Риоса "Чемпионат" со ссылкой на La Tercera. 

На протяжении профессиональной карьеры Риос выиграл 18 титулов категории АТП и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии—1998. Чилиец — единственный теннисист, бывший первой ракеткой мира, не выигравший при этом ни одного турнира "Большого шлема". Риос завершил карьеру в возрасте 28 лет из-за череды травм.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип