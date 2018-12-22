Рабочий поставил чиновника на место и вернул свои деньги 3 22.12.2018, 8:21

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«Агрокомбинат «Снов»

Работник СПК «Агрокомбинат «Снов» Вячеслав Сырица восстановлен в прежних правах.

Он жаловался в суд, что администрация во главе с руководителем и членом «совета республики» Николаем Радоманом не исполняют решение суда.

Одного из лучших работников агрокомбината «Снов» с 46-летним стажем работы подвергли наказанию и лишили материальной помощи, безосновательно обвинив в краже 5 литров топлива.

Вячеслав Сырица стал добиваться справедливости, и суд стал на его сторону. Однако решение суда, по сути, не исполнялось. 26 ноября работник с помощью правозащитников пожал жалобу в суд Несвижского района.

Но еще до окончательного решения суда Вячеслав Сырица 7 декабря получил письмо из администрации агрокомбината «Снов». Ему сообщили о восстановлении звания «Почетный работник» с выплатой денежного вознаграждения в размере двух базовых величин и выдачей 30 литров молока ежемесячно. Среди прочего Сырице вернули невыданный ранее без объяснения причин подарочный набор ко Дню работников сельского хозяйства.

Барановичский правозащитник Сергей Говша сообщил «Салідарнасці»:

– Вярнулі незаконна ўтрыманыя за восем месяцаў грошы на агульную суму 900 рублёў і талоны на 240 літраў малака. Праўда перамагла!

По словам правозащитника, виновным в невыполнении постановления суда пытались объявить молодого работника СПК. Но Сергей Говша обратил внимание на такой факт: еще 2 октября Сырице, на жалобу о невыполнении решения суда, пришло письмо за подписью руководителя СПК Радомана о том, что присвоение и лишение званий «Почетный работник» и «Заслуженный работник» являются внутренними вопросами кооператива.

– Дык хто ж не хацеў выконваць пастанову Нясвіжскага суда, думаецца, усім пасля гэтага будзе зразумела, – отметил Сергей Говша.