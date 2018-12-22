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«Чиновники воруют, как в последний раз»

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  • 22.12.2018, 8:41
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Источник: subscribe.ru

В обществе ощущается наступление экономического коллапса.

«С тех, кто будет воровать, будут лететь перья. А может, и потроха». Лукашенко вновь призывает ужесточить наказание за коррупционные преступления. Во время совещания в Мингорисполкоме новые коррупционные дела анонсировал и председатель КГБ Валерий Вакульчик:

«Один из действующих руководителей районной администрации, который, кстати, возглавляет территориальную антикоррупционную комиссию, обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовый набор в одном из сетевых магазинов. Как будто живет в голодные времена дефицита. Стыдно говорить, но обычные рыба, курица, масло, пельмени и даже мороженое - это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников».

Это заявление «Белсату» прокомментировал бывший депутат Верховного Совета Сергей Антончик, член антикоррупционной парламентской комиссии и автор знаменитого антикоррупционного доклада об окружении Лукашенко в декабре 1994 года:

«То, что мы сейчас наблюдаем, - это обычный пропагандистский спектакль. Коррупция там - где есть конфликт интересов. Сейчас мы видим, как расширяются границы этого конфликта. Это расширение связано с тем, что с каждым разом чиновники получают все больше и больше прав. Почему сейчас стоимость взятки такая небольшая? Сейчас очень тяжелое экономическое состояние, в обществе ощущение экономического коллапса. Это передается чиновникам. И они начинают воровать, как в последний раз. Поэтому берут все, что дают: и мороженое, и пельмени. Можно сказать, что это и моральная деградация чиновников...»


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