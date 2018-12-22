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Минчанка показала, как провела тренировку в аэропорту

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  • 22.12.2018, 8:49
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Архивное фото

Люди наблюдали с интересом и не мешали.

31-летняя Екатерина Сычева работает тренером по фитнесу. В своем блоге она опубликовала видео того, как в ожидании рейса тренируется в аэропорту Минск.

Для тренировки в аэропорту понадобится свободное пространство и сиденье, при желании — рюкзак в качестве утяжелителя.

Как объясняет Екатерина, тренировка из аэропорта была «не специально для инстаграма», а самой настоящей: на видео занимает несколько минут, а в реальности длилась полчаса. Пять упражнений — по три-четыре подхода, каждый в 12−15 повторений.

— В аэропорт приехали вовремя, но до посадки оставалось свободное время. Я нашла немноголюдное место, чтобы не смущать туристов, и решила позаниматься, — объясняет минчанка tut.by. — Когда я тренировалась, многие наблюдали за мной с интересом. Замечаний не делали.

В одном из упражнений Екатерина носком обуви слегка касается сиденья — «но оно металлическое, так что ничего не случилось ни с креслом, ни с кроссовками».

Из Беларуси Екатерина улетела во Вьетнам в отпуск, во время которого планирует тренироваться через день и много гулять:

— На отдыхе я стараюсь тренироваться, используя все подручные средства: качели, скамейки, лежаки. С собой в отпуск беру петли ТRХ, амортизаторы и ленты для фитнеса.


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