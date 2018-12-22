Циклон с юга Балтики принес тепло 22.12.2018, 9:06

В субботу будет до +5°C.

В субботу, 22 декабря, погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с юга Балтийского моря.

Ожидается облачная погода. на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны – с дождем. Местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица, пишут naviny.by.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+3°C, по Брестской области до +5°C.

В столице существует очень большая вероятность снега, мокрого снега. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: утром 0..-1°C; днем около 0°C; вечером 0..+1°C.