закрыть
22 декабря 2018, суббота, 9:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Циклон с юга Балтики принес тепло

  • 22.12.2018, 9:06

В субботу будет до +5°C.

В субботу, 22 декабря, погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с юга Балтийского моря.

Ожидается облачная погода. на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны – с дождем. Местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица, пишут naviny.by.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+3°C, по Брестской области до +5°C.

В столице существует очень большая вероятность снега, мокрого снега. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: утром 0..-1°C; днем около 0°C; вечером 0..+1°C.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип