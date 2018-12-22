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Перед Новым годом весело

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  • Владимир Некляев
  • 22.12.2018, 9:14
  • 1,905
Владимир Некляев

Про знаковую фразу уходящего года.

Перед Новым годом весело. «Бабло, мерседесы, телки...» Но все же знаковое фраза уходящего года: «Я отдал распоряжение судам...»

Это гарантия беззакония. И никто (заметьте, никто): ни пресс-служба главы государства, ни БТ, ни «СБ», ни БелТА это не сняли, не исправили. Для них оно нормально, ведь ТАК ЕСТЬ. Ведь как еще? ..

Нельзя избавиться от внешней зависимости, не избавившись от зависимости внутренней. Гарантию беззакония можно отменить только сменив ее гаранта. Больше никак.

Владимир Некляев, Фейсбук


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