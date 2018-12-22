Как везти технику из-за границы после 1 января и сколько придется заплатить? 1 22.12.2018, 9:32

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Через 9 дней нас ждут новые лимиты.

Пока белорусы штурмуют Белосток и стоят в очередях на границе, мы решили посмотреть, так ли все страшно с новым порогом в 500 евро и 25 килограммов? На сколько дороже будет привезти условный телевизор или посудомойку?

Для примера возьмем Польшу. «Онлайнер» выбрал пять товаров из популярного польского магазина RTV Euro AGD, при ввозе которых с 1 января нужно будет заплатить. Также попросили Государственный таможенный комитет рассчитать суммы пошлин. К слову, схема расчета пошлин остается прежней.

— В случае превышения норм беспошлинного ввоза, товары, ввозимые для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже любыми видами транспорта (кроме воздушного или в пешем порядке), будут облагаться таможенными платежами в размере 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы, — объясняют в ГТК.

Проще говоря, если вес будет выше нормы, пошлину посчитают по 4 евро за каждый лишний килограмм. Если превышение будет по стоимости, то расчет прост: от суммы товаров отнимут 500 евро и на остаток насчитают пошлину в размере 30%.

Что будет в случае превышения и по тому, и по другому? Сотрудники таможни будут смотреть, в каком случае пошлина будет выше, ту сумму и выставят. Также не стоит забывать, что придется доплатить 10 рублей таможенного сбора.

Телевизор за 689 евро, пошлина 56,7 евро

Итак, например, нам нужно будет привезти телевизор Philips, который стоит 689 евро, а его вес не превышает 25 килограммов. Сейчас те, кто пересекает наземную границу не чаще раза в три месяца, могут привезти этот телевизор без всяких пошлин. А вот с 1 января придется платить. Раз сумма превышает лимит на 189 евро, а вес — нет, то пошлина будет считаться от превышения. Это 56,7 евро.

Что касается возврата НДС. Как правило, в польских магазинах возвращают 19 и 21%, но в RTV эта цифра меньше — всего 18,7%. То есть с этого телевизора сейчас покупатель выигрывает 129 евро, а после 1 января профит составит 72,3 евро.

Ноутбук ASUS за 551 евро, пошлина — 15,3 евро

Провезти ASUS за 551 евро сейчас можно спокойно без пошлин. После 1 января превышение лимита составит 51 евро. А значит, пошлина будет равна 15,3 евро. За этот ноутбук польский магазин вернет вам 103 евро НДС. Итого, даже после вступления в силу новых лимитов, вы все равно сэкономите 88 евро.

iPhone XR за 1160 евро, пошлина 198 евро

Если поехать в ближайшее время в Польшу, то провезти iPhone XR можно без всяких пошлин. С вычетом НДС он обойдется на 217 евро дешевле. А вот с 1 января максимальная сумма, на которую можно будет провозить товары, составит 500 евро.

То есть, привозя iPhone XR за 1160 евро, вы превысите лимит на 660 евро. Пошлина в таком случае составит 198 евро. С учетом возврата НДС в кармане останется 19 евро.

Стиральная машина за 413 евро, пошлина 268 евро

С 29 марта этого года изменились пошлины для неделимых товаров, вес которых выше 35 килограммов. Платить пошлину нужно не с превышения, а за весь вес товара. И эта ситуация останется, похоже, и после 1 января. Только вот пороговое значение, после которого товар будут относить к неделимым и требовать пошлину за весь вес, судя по всему, снизится до 25 килограммов.

Вот, например, стиральная машина Bosch за 413 евро и весом 67 килограммов. Пошлина и сейчас, и после 1 января будет 268 евро — из расчета 4 евро за килограмм. Поэтому покупатель останется в минусе на 191 евро, даже несмотря на возврат НДС в 77 евро.

Посудомойка Electrolux за 394 евро, пошлина — 144 евро

Аналогичная ситуация и с посудомойкой Electrolux. Она стоит 394 евро и весит 36 килограммов. И сейчас, и после 1 января пошлина составит 144 евро. Даже за вычетом 74 евро возвращенного НДС минус составит 70 евро.