Прогноз, оторванный от жизни 1 22.12.2018, 9:37

С чем белорусы вступают в 2019 год?

Уже более 20 лет власти Беларуси повторяют, что в своей работе не следуют голым экономическим теориям, а идут от жизни. Только похоже, это помогло чиновникам оторваться от той самой жизни окончательно, пишут banki24.by.

На неделе Лукашенко наконец-то подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год». Проект этого документа ходил по чиновничьим коридорам долгие недели и даже месяцы. Что же в итоге попало на подпись к правителю?

Оказалось, что по сравнению с цифрами, которые звучали еще летом, никаких изменений не произошло. Властная вертикаль осталась заложником собственных наполеоновских планов на 2019 год. Целевые показатели попали в указ не потому что выполнимы, а потому, что меньше нельзя. Любая корректировка прогноза ближе к реальности автоматически срывает программу властей на текущее пятилетие (2016—2020 гг.).

Почему прогноз чиновников на 2019 год выглядит заведомо провальным? Да потому что он никак не учитывает те изменения, которые произошли на мировых рынках за месяцы после его расчета. Судите сами: согласно указу ВВП Беларуси в 2019 году вырастет на 4%. Откуда может взяться такой рост, когда экономика нашей страны движется как раз в обратном направлении? Будет очень неплохо, если ВВП за четвертый квартал вырастет хотя бы на 2%. Про первый квартал 2019 года вообще страшно говорить.

Из-за высокой базы сравнения будет очень трудно не допустить сокращения экономики. Еще одна важнейшая деталь — цены на нефть. Беларусь сильно зависит от них, так как нефть и нефтепродукты — главные статьи нашего экспорта, а пошлины с них — один из основных источников наполнения бюджета.

В августе правительство говорило, что бюджет посчитан исходя из «консервативной» цены 60 USD за баррель, а проект социально-экономического развития — из «базовой» цены 65 USD.

Потери Беларуси от налогового маневра в России чиновники вообще выводили (да и сейчас выводят) из 70 USD за баррель. По состоянию на декабрь фактические цены на российскую нефть опустились ниже 55 USD. Однако бюджет на 2019 год был принят обеими палатами «парламента» с той же оценкой цены на нефть, что и летом.

В будущем году будет любопытно наблюдать, как отраслевые лоббисты бегают по Совмину, поскольку бюджетных ресурсов на всех не хватает и деньги Минфина становятся дефицитом. Рост доходов населения в 2019 году предполагается гораздо более скромным, чем в 2018-м — 3,4% против 8,1%. Но если рост экономики будет ниже прогнозного, перед правительством возникнет дилемма: у кого забрать деньги на повышение зарплат и пенсий. Понятно, что долго гадать чиновники не будут и придут с продразверсткой на предприятия.

В общем, не говорите потом, что вас не предупреждали.