В Вашингтоне мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом 22.12.2018, 10:00

Мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения.

Неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда мужчина слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование, пишет ria.ru.

Как сообщается, в результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.

Полиция перекрыла территорию до конца вечера.

Впервые национальная рождественская ель была установлена с южной стороны Белого дома в декабре 1923 года. Президент Калвин Кулидж, из штата которого привезли дерево, впервые зажег огни: 2,5 тысячи зеленых и красных ламп. С этого времени берет свое начало традиция зажжения президентом огней на рождественской ели.

Ель не привозят на время праздника, она растет в выбранном месте постоянно. Предыдущая ель была посажена весной 2012 года, но декабря не дождалась, не прижившись на новом месте. Ее предшественница служила пяти президентам с 1978 по 2011 год и пала жертвой сильного ветра в феврале 2011 года.

Нынешнее дерево было высажено в октябре 2012 года. Это голубая ель той же породы, что и две ее предшественницы. Первая леди США Меланья Трамп в компании своего супруга, президента Дональда Трампа зажгла огни на ели 29 ноября.