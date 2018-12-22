В какой стране мира запрещают говорить о любви к родине? 10 Анатолий Шумченко

22.12.2018, 10:22

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Анатолий Шумченко

Фото: Facebook

В Беларуси это реальность, и мой пример тому доказательство.

«Родная краіна Беларусь мае быць незалежнай! Будзем разам!» Эти слова хотел сказать в ресторане «Титан», где отдыхали с друзьями по случаю наступающих праздников. Культурно подошёл к ведущему, оповестил его о том, что хочу сказать. Но он в ответ тот заявил, что не даст этого сделать, мол формат не тот и так далее.

Сказать, что я возмущён, этого мало! Меня просто трясёт!

Это в какой стране мира такое встречается, чтобы запрещали говорить слова о патриотизме и любви к Родине?!

А в Беларуси это реальность, и мой пример тому доказательство.

В то время, когда Лукашенко и его приближённые на каждом углу говорят правильные слова о независимости Беларуси, тут в Минске какой-то ведущий, а также директор «Титана» творят такое. Дошло до того, что на меня вызвали охрану и начали вести беседу, чтобы успокоился. Вызвали моих друзей и их попросили успокоить меня.

Вот в такой стране мы живём, где слова «Беларусь мае быць незалежнай» под запретом и не формат в ресторане «Титан» на Дзержинского.

Безусловно, так этого не оставлю и буду требовать объяснений. Сегодня намерен пойти в ресторан «Титан» и написать в книге замечаний - почему данное заведение ведёт себя таким образом, запрещая говорить слова о поддержке независимости Беларуси!

Я заставлю и директора, и этого ведущего публично извиниться за их некрасивые действия, чтобы впредь понимали значение и суть слов «Беларусь мае быць незалежнай!».

В нынешних условиях это очень актуально, чтобы каждый понимал и поддерживал нашу независимость, потому как сегодня они запрещают говорить о любви к Родине, а завтра с цветами и песнями встретят тех, кто желает «глубокой интеграции»....

Анатолий Шумченко, Фейсбук