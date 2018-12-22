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Легендарный «Икарус» получил новую жизнь в Венгрии

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  • 22.12.2018, 10:37
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Фото: electrobus.hu

Автобус на электротяге будет производиться совместными усилиями венгров и китайцев.

В Венгрии возрождается легенда. Венгерско-китайскиое СП Electrobus Europe Zrt показало новые электрические автобусы CityPioneer 2019. Фирму сформировали предприятие-наследник знаменитого завода Ikarus и китайская госкомпания CRRC Urban Traffic, пишет segodnya.ua.

Трехдверный низкопольный 12-метровый автобус с индексом IC 1211 U создан на базе китайской модели CRRC Electric, тогда как венгры потрудились над салоном, электрооборудованием и омологацией машины. Силовая установка у машины импортная. Электромотор максимальной мощностью 240 кВт с литиево-ионной аккумуляторной батареей емкостью 313 кВт/ч позволяет в зависимости от погодных условий и рельефа местности проезжать на одной зарядке 200-260 км.

Фото: electrobus.hu

Автобус получил отделенную от салона эргономичную кабину с отличным обзором и передовые системы безопасности. В частности, системы кругового обзора, предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения. Благодаря пневмоподвеске с электронным управлением в салон удобно закатывать детские и инвалидные коляски. 

"Этот прототип – результат более чем годичной работы, в которой удалось объединить высокий уровень компетенций в сфере электрических силовых установок CRRC и опыт Ikarus по производству автобусов", – заявил на презентации машины владелец венгерской компании Габор Селеш.

Серийное производство CityPioneer начнется в Секешфехерваре после оценки опытного образца в середине 2019 года. В будущем совместное предприятие намерено расширить линейку моделей за счет микроавтобуса и новой версии знаменитой "гармошки". Они также будут оснащаться электромоторами.

Фото: electrobus.hu

"Икарусы" поставлялись в СССР, начиная с конца 1960-х взамен на советские легковушки, и стали одной из визитных карточек крупных городов. Общий объем поставок, по некоторым данным, превысил 140 тысяч единиц. Венгерские автобусы практически не знали конкуренции, но с развалом Союза объем экспорта постепенно сократился до нуля. Это сказалось на жизнеспособности завода. В итоге с 2003 года в Секешфехерваре не выпустили ни одной серийной машины, а само предприятие дробилось и перепродавалось, чудом сумев дожить до наших времен.

Кооперация с одним из крупных китайских автоконцернов может возродить на Ikarus полноценное производство и выйти на европейские рынки.


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