Сенцов не собирается работать в колонии 22.12.2018, 10:40

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Олег Сенцов

Политзаключенного перевели из медчасти в барак.

Содержащийся в российской колонии украинский политзаключенный Олег Сенцов не намерен там работать. Об этом 21 декабря сообщил "Крым.Реалиям" адвокат режиссера Дмитрий Динзе, комментируя информацию о том, что Сенцов может быть привлечен в колонии к труду.

"Он не собирается трудится и не желает быть [привлечен] к никакому производству. Может, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый. Может, это труд в библиотеке", – сказал Динзе.

Адвокат не смог подтвердить появившуюся накануне информацию о переводе Сенцова из медчасти колонии в барак.

"Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте", – отметил Динзе.

О выписке Сенцова из медицинской части 14 декабря сообщал глава Уральской правозащитной группы Николай Щур.

21 декабря это подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний. В ведомстве отметили, что Сенцов может привлекаться к труду.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.

5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку. Адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что из режиссера "хотели сделать овощ", если он не начнет принимать пищу.