В Минске установят экспериментальные светофоры 9 22.12.2018, 10:52

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Они будут работать в режиме желтого мигания.

На пересечении улиц Козлова и Платонова в столице установят экспериментальные светофоры. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Светофоры установят в целях информирования водителей о включении режима отсечки зеленого сигнала транспортных светофоров.

«При движении с улицы Платонова на улицу Козлова со стороны улицы Гикало появятся дополнительные светофоры. Они будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу автомобилям, которые едут в прямом встречном направлении», — рассказали в ГАИ.