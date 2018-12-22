закрыть
22 декабря 2018, суббота, 14:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Минске установят экспериментальные светофоры

9
  • 22.12.2018, 10:52
  • 3,623

Они будут работать в режиме желтого мигания.

На пересечении улиц Козлова и Платонова в столице установят экспериментальные светофоры. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Светофоры установят в целях информирования водителей о включении режима отсечки зеленого сигнала транспортных светофоров.

«При движении с улицы Платонова на улицу Козлова со стороны улицы Гикало появятся дополнительные светофоры. Они будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу автомобилям, которые едут в прямом встречном направлении», — рассказали в ГАИ.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип