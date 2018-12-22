В Брестской облбольнице сломался единственный диагностический аппарат 13 22.12.2018, 11:02

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Брестская облбольница

Фото: stoprs.com

Когда он заработает – неизвестно.

Этот аппарат - единственный в области. Несмотря на то, что обследование платное и недешевое, на него всегда длинная очередь.

В Брестской областной больнице несколько месяцев не работает диагностический аппарат, на котором проводят дыхательный уреазный тест на выявление Хеликобактер пилори – особого вида патогенных бактерий, которые вызывают язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила на горячую линию tut.by читательница Анна.

– Этот самый аппарат является единственным в Брестской области и не работает с сентября 2018 года, – объяснила Анна.

Исследование на аппарате дорогостоящее. По прейскуранту, размещенному на сайте областной больницы, стоимость теста на аппарате для граждан Беларуси 65 рублей 63 копейки.

– Даже с учетом того, что тест платный и недешевый, на него длинная очередь, – поделилась читательница.

В Брестской областной больнице сообщили, что диагностический аппарат иностранного производства в медучреждение поставляла фирма из Минска. Она же занимается его сервисным обслуживанием. Когда аппарат вышел из строя, нужную для ремонта запчасть пришлось ждать из-за границы.

– Ее привезли и поменяли, но после ремонта аппарат стал некорректно выдавать информацию. Поэтому мы этот аппарат на днях отвезем в Минск и его будут там ремонтировать, – рассказал главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Как отметил собеседник, у пациентов проблем с исследованием на Хеликобактер пилори нет. Аппарат был альтернативой другим методам диагностики:

– Такую услугу мы ввели для удобства пациентов. Есть альтернатива этому аппарату. Можно сделать гастроскопию с биопсией и получить результат, выяснить есть Хеликобактер или нет.

Когда диагностический аппарат в областной больнице заработает, пока неизвестно. В беседе Анна сообщила, что она окончания ремонта не дождалась – прошла фиброгастроскопию с биопсией. Тем не менее для нее вопрос не потерял актуальности.

– Тот аппарат, который есть, обеспечивает самую лучшую диагностику. <…> Если у меня сейчас выявится Хеликобактер, мне после лечения опять нужно будет проходить исследование, – отметила собеседница.