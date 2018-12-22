Глава USADA: Кто-нибудь удивлен, что русские пытаются избежать ответственности? 7 22.12.2018, 10:59

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Трэвис Тайгерт

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт надеется, что РУСАДА опять лишат прав.

Ранее стало известно, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не смогли в срок завершить работу по извлечению данных московской лаборатории. Процесс был остановлен из-за вопроса с сертификацией оборудования.

"Вот так сюрприз. Кто-нибудь вообще удивлен, что русские пытаются избежать ответственности? Будем надеяться, что на этот раз ВАДА усвоило урок и лишит их статуса", — цитирует Тайгарта "Спорт-экспресс" со ссылкой на Reuters.

Московская делегация состоит из пяти человек во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем. Он должен подготовить официальный отчет, который рассмотрит комитет по соответствию 14-15 января 2019 года. На заседании будет рассмотрен вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории.