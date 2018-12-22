Уже окончательно: 2 января в Беларуси - рабочий день 32 22.12.2018, 11:22

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Последний раз белорусы работали на второй день Нового года в 2012 году.

Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2019 году. Пресс-служба Совмина подтвердила: решение окончательное - 2 января в стране будет рабочим днем.

С таким решением властей белорусы не согласны. В интернете даже запустили кампанию по сбору подписей в пользу того, чтобы правительство пересмотрело решение и подарило выходной 2 января.

Петицию подписали более 16 тысяч человек. Тем не менее, придется выйти на работу. А выходной перед Рождеством 24 января отрабатывается в субботу 22 декабря.