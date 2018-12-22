Задержанный в Беларуси украинец Павел Гриб практически ослеп 9 22.12.2018, 11:47

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Павел Гриб

У политзаключенного украинца Павла Гриба ухудшается зрение, заявила его адвокат Марина Дубровина.

«Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает. Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть», - сказала адвокат в интервью Главкому.

По ее словам, Грибу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает», - сказала Дубровина.

24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.