Пружанское молоко амнистировано, но за ним будут пристально следить 1 22.12.2018, 12:00

Ограничения сняты под гарантию Минсельхозпрода Беларуси.

Молочные продукты ОАО «Пружанский молочный комбинат» снова пойдут на столы российского потребителя. Россельзхознадзор с 24 декабря отменил введенные ранее временные ограничения на поставки продукции этого белорусского предприятия, сообщает официальный сайт ведомства.

К такому решению россиян подвигли гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ о соответствии условий производства и реализации продукции. После введения ограничений белорусская сторона провела расследование и приняла меры к устранению нарушений, на которые указала российская сторона. Информация об этом была представлена в Россельхознадзор.

Тем не менее ввоз в Россию пружанской молочной продукции будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция должна быть произведена не ранее 24 декабря 2018 года, и к ней должен прилагаться электронный ветеринарный сертификат.