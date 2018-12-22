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Пружанское молоко амнистировано, но за ним будут пристально следить

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  • 22.12.2018, 12:00

Ограничения сняты под гарантию Минсельхозпрода Беларуси.

Молочные продукты ОАО «Пружанский молочный комбинат» снова пойдут на столы российского потребителя. Россельзхознадзор с 24 декабря отменил введенные ранее временные ограничения на поставки продукции этого белорусского предприятия, сообщает официальный сайт ведомства.

К такому решению россиян подвигли гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ о соответствии условий производства и реализации продукции. После введения ограничений белорусская сторона провела расследование и приняла меры к устранению нарушений, на которые указала российская сторона. Информация об этом была представлена в Россельхознадзор.

Тем не менее ввоз в Россию пружанской молочной продукции будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция должна быть произведена не ранее 24 декабря 2018 года, и к ней должен прилагаться электронный ветеринарный сертификат.


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