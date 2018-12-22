закрыть
22 декабря 2018, суббота, 14:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россия стягивает большое количество военной техники к границе с Крымом

10
  • 22.12.2018, 11:59
  • 3,796
Иллюстрационное фото
Источник: golovach.ru

Опубликованы видео.

Возле административной границы с оккупированным Крымом замечено большое количество военной техники и солдат российской армии.

Об этом написал блогер и журналист Айдер Муждабаев в Twitter.

"Русские стягивают большое количество военной техники и солдат к административной границе с Крымом с той стороны. Поговорите ещё про то, что Порошенко выдумал военное положение на пустом месте, только чтобы отменить выборы, "а то Путин нападёт". Продолжайте жить в придуманном мире, пока не начнется большая война. Как минимум, это демонстрация силы, на которую нужно отвечать полной боеготовностью. К счастью, в стране есть бойцы, резервисты и добровольцы, которые живут в войне, и их гораздо больше, чем предателей и дебилов в Раде и на телевизионных шоу", - написал он.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип