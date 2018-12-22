«Там платят в 5-10 раз больше, а я могу предложить мешок картошки» 3 22.12.2018, 12:22

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Евгений Шикавка

Тренер «Слуцка» – о переезде своего бомбардира.

Евгений Шикавка стал одним из главных открытий нынешнего сезона. В 29 матчах форвард наколотил 11 мячей и еще три раза ассистировал партнерам. Правда, большинство своих бомбардирских подвигов «Шик» совершил в первой половине сезона (8 из 11 мячей были забиты в первом круге). Летом своей яркой игрой нападающий привлек внимание зарубежных клубов, и те даже попытались заполучить игрока. Однако руководство «Слуцка» не устроила предложенная сумма, и концовку сезона Шикавка доигрывал в Беларуси. В четверг белорус подписал контракт с «Ларисой», которая идет на 11 месте в чемпионате Греции. «Трибуна» решила узнать у главного тренера «Слуцка» Виталия Павлова, почему во второй части сезона Шикавка провалился, как обстояли дела с переходом в греческий клуб, и верит ли он в успех своего бывшего игрока?

- Не каждому тренеру удавалось находить подход к Шикавке. Как у вас получилось?

– Честно говоря, не знаю. А что у него с кем-то не складывались отношения?

- Да, например, с Александром Трайдуком и Валерием Бохно.

– Мне кажется, тут все индивидуально. У меня никогда не бывает конфликтов с футболистами. Стараюсь подбирать людей в команду не только по игровым качествам, но и по человеческим. Думаю, Евгению было комфортно в «Слуцке». По крайней мере, я старался создать все условия, чтобы помочь ему раскрыться. Никогда не брал футболистов для галочки, лишь бы был. На Женю давления не оказывал и всегда знал, что он может прибавить. Несмотря на не самую приятную статистику во втором круге, думаю, сезон для него сложился удачно. В «Слуцке» он почувствовал свою значимость для команды, понял, что все партнеры нуждаются в нем. От этого и результат такой: Шикавка – один из лидеров бомбардирской гонки. Я замечал, как от матча к матчу к нему приходит уверенность в собственных силах. Не забывайте, что человек в этом сезоне впервые получил вызов в сборную, а такие моменты прибавляют желания и стремления двигаться к чему-то большему. Еще недавно Женя бегал во второй лиге, и многие перестали в него верить, как в футболиста. Довольно давно наблюдаю за ним и видел, какой все-таки у него потенциал… Хорошие физические данные, взрывная скорость, да и с техникой все в полном порядке. Единственное, что требовалось от меня – правильно его направить. Думаю, все, о чем я говорил, как-то сложилось в одно целое и дало результат.

- Шикавка – тот футболист, с которым нужно много беседовать и постоянно поддерживать?

– Я не провожу каких-то специальных бесед с футболистами. Да, между упражнениями на тренировке можем перекинуться парой фраз, но не более. Конечно, даю определенные подсказки перед и после занятий, но это не часовые разговоры, про которые, наверное, вы спрашиваете. Вся команда живет на базе, поэтому у нас достаточно неформального общения. Это помогает сблизиться, избегать конфликтов на поле. Кстати, Шикавка не единственный футболист, которому удалось раскрыться в «Слуцке» за последнее время. В прошлом сезоне Себаи зарекомендовал себя и уехал. Недавно Муса перебрался в Бельгию, Секу Думбия в «Тамбов», Шикавка в Грецию. Какой можно сделать вывод? Работаем в правильном направлении.

- Почему все-таки у Шикавки не сложилась вторая часть сезона?

– У команды перестало получаться – вот и на его результативности это сказалось. Если вы следили за «Слуцком», наверное, видели, что второй круг мы неплохо начали. Обыграли «Неман», «Луч», «Торпедо», а вот потом начались проблемы. Я уже говорил о них [проблемах], поэтому не стану погружаться в эту тему вновь, но играть весь чемпионат 13-ю футболистами просто невозможно. У игроков ротации не получилось в полной мере заменить травмированных Бобко и Кибука. Наш футбол заточен на быстрых контратаках, быстрых выходах из обороны, а все это завязано как раз на крайних полузащитниках. Получается, некому было кормить Женю передачами – от этого все проблемы. Нападающие зависимы от других футболистов. Без передач, фланговых прострелов, как им [нападающим] забивать? Все атакующие игроки должны быть нацелены на гол, а не ждать подвигов от одного. Шикавка не может прийти в свою штрафную, взять мяч, протащить через все поле и забить. Во всем мире найдется пару человек, которые смогут сотворить что-то подобное. Например, Месси может разобраться с целой командой, но он ведь уникальный футболист.

- Может, Шикавка во втором круге стал менее серьезно подходить к делу?

– Нет, никаких претензий к нему в плане самоотдачи быть не может. Всегда отдавал всего себя и даже немного больше. Я старался не заострять внимание на наших результатах, потому что со стороны и так оказывалось психологическое давление на команду. Наоборот, нужно было их как-то взбодрить, а не загонять еще дальше. Многие задавали вопросы: «А почему команда валится? Почему Шикавка не забивает?». Так бывает, это футбол. Мы же не можем точно ответить, почему «Барселона» или «Реал» когда-то не выигрывали на протяжении пяти-шести туров или их нападающие имели голевую засуху.

Думаю, «Слуцк» закончил сезон на своем месте, а Женя справедливо попал в пятерку бомбардиров нашего чемпионата. У меня нет претензий ни к одному футболисту – все серьезно относились к своему делу, работали, как положено. Не было такого, как у нас кто-то писал: «Игры сдают, тренера сплавляют, на ставках зарабатывают». Как вообще можно было придумать такой бред? Как додуматься до такого можно? Даже не хочу такое слышать, читать и вообще стараюсь не обращать внимание.

- Слухи по поводу дальнейшего продолжения карьеры могли повлиять на Шикавку?

– Нет, Женя профессионал. Я видел, как он работает на тренировках, как выкладывается. Сейчас же все регулируется: объем, интенсивность, нагрузки. Так вот, у него желания было больше, чем надо. Приходилось чуть ли не выгонять с поля, потому что Женя просил еще остаться, так хотел тренироваться, работать. В какой-то момент понял, если не придержать его, не остановить, то точно переборщит с нагрузками. У меня и так вылетело полкоманды, а потерять еще и Женю было бы совсем критично.

- Шикавка советовался с вами по дальнейшему продолжению карьеры?

- Да, Женя подходил ко мне, и мы беседовали на эту тему. Естественно, не мог закрыть перед ним дорогу. Хотя клуб очень хотел, чтобы Женя остался, но те условия, которые предлагают там и которые есть здесь – это просто несопоставимые вещи. В жизни каждого футболиста приходит такой момент, когда хочется попробовать себя за границей, правда, не каждому футболисту судьба предоставляет такую возможность. Видимо, это его год, его шанс и надо уезжать. Тем более, если чувствуешь уверенность в собственных силах. Другой возможности может уже не и представиться. Да и знаете, бывают ведь такие ситуации, когда футболисты обижались на тренеров, что те не отпускали их из клуба. И этот осадок может на всю жизнь остаться. Была возможность, а ты не попробовал. Такая судьба у футболиста: постоянно стремиться к чему-то, расти и прогрессировать.

- Шикавка сделал правильный выбор, подписав контракт с греческим клубом?

– Он решал с агентом, как лучше поступить. Я в эти дела не вмешивался. Женя сам должен решить, какой чемпионат для него более подходящий. Насколько мне известно, вариант с Азербайджаном даже не рассматривался. Он не хотел ехать в эту страну. Помимо Греции и Азербайджана был еще третий вариант, но сейчас не могу вспомнить, из какой страны поступало предложение.

- У наших футболистов редко получается за границей. Верите в успех Шикавки в Греции?

– У белорусских и российских футболистов другой менталитет. Если Женя сразу возьмется за изучение местного языка, по максимуму будет выкладываться на тренировках и без раскачки вольется в коллектив, тогда все у него получится. Поэтому важно в кратчайшие сроки выучить язык, в противном случае, там просто нечего будет делать. Конечно, немаловажным фактором является игровая схема греческого клуба. Но раз уж за ним наблюдали – значит тренеру подходит Шикавка. Не думаю, что они лишь бы кого станут подписывать. Наверное, нужен там такой футболист как Женя.

Вроде как, перенесли вчера весь тур в Греции. Команда продолжает подготовку к кубку, поэтому, надеюсь, дебют Жени состоится в ближайшей игре. Главное не заниматься ерундой в Греции. Раз уж поехал, нырнул во все это – значит необходимо идти до конца. А как у нас многие футболисты мыслят? Контракт подписан, деньги капают, зачем напрягаться?

- Сейчас в нашем чемпионате межсезонье, футболисты отдыхают, а Шикавка продолжает тренироваться. Этот фактор может сказаться на его игре во втором круге греческого чемпионата?

– Не думаю, все-таки у него было время на отдых. Этого вполне достаточно, чтобы восстановиться. Тем более в течение сезона Женя обошелся без серьезных повреждений, мышечного дискомфорта не испытывал. Правда, у него были проблемы с глазами, пришлось даже делать операцию, но это в прошлом.

- Расстроились, что не продали Шикавку летом?

– Сейчас нет смысла рассуждать на эту тему. Понимаете, те суммы, которые предлагали за игрока, наши руководители посчитали совсем смешными. Это не те деньги, за которые нужно отпускать ведущего футболиста. Больше они не хотели платить. Почему-то сейчас все думают, что здесь за любые деньги можно брать. Вообще я не лез в эту кухню и никогда не занимался финансовыми вопросами. У нас есть руководители, которые оставили Женю в клубе до конца сезона. В прошлом году «Слуцк» обжегся в похожей ситуации, когда продал Себаи. Сейчас нападающие – штучный товар – их так просто нигде не найти. Забивных футболистов попросту нет, причем не только у нас, но и в России, и в Украине. Я отслеживаю, смотрю игроков, кто-то на просмотр скоро приедет в «Слуцк». Будем точечно искать замену Шикавке, но это сложная задача.

- «Слуцк» даже не попытался сохранить игрока?

– Конечно, мы вели переговоры. Но еще раз повторю: возможности сохранить его просто не было: как конкурировать за игрока, когда у команд совсем разные финансовые возможности? Если там платят в пять-десять раз больше, что я могу предложить игроку? Мешок картошки?:)

- Как вы считаете, в таких ситуациях, клуб, в который переходит футболист, должен компенсировать издержки на подготовку игрока?

– Конечно, мы не просим каких-то баснословных денег. Есть определенные законы, которые нужно выполнять. Сверхъестественного ничего не просим, просто все должно быть цивилизованно. Прошли те времена, когда захотел игрока – берешь.