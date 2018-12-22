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«Хотел почувствовать приближение новогодних праздников»

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  • 22.12.2018, 13:12
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Фото: Інформатор

Могилевчанин всю ночь выносил из магазина спиртное для "создания новогоднего настроения".

Об этом БелТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Представители магазина на Воронежском переулке сообщили в милицию, что неизвестный разбил стекло входной двери и тайно проник внутрь. Он вынес спиртное на сумму более Br700. Утром пропажу обнаружил пришедший продавец.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что товар похитил 33-летний могилевчанин.

"Всю ночь мужчина выносил алкоголь из магазина. Добытое он складывал в своей квартире, где и распивал спиртное в компании приятелей. Причем мужчина звал к себе в гости всех желающих бесплатно выпить, - рассказали в УВД. - Оперативникам он объяснил, что хотел почувствовать приближение новогодних праздников и создать своим знакомым праздничное настроение. Мужчину задержали, похищенное частично изъято".

Материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.205 УК (кража).

Могилевчанину грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.


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