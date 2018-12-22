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В Альпах нашли самого древнего хищного динозавра

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  • 22.12.2018, 12:58
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Иллюстрационное фото

Ученые потратили 20 лет на изучение окаменелости возрастом 198 миллионов лет.

Оказалось, что это - старейший в мире хищный динозавр, который весит более тонны.

Животное времен раннего юрского периода было названо Saltriovenator zanellai, пишет Daily Mail

Отметим, что обнаружил кости древнего существа в 1996 году палеонтолог-любитель Анжело Дзанелла. Находка была сделана в мраморном карьере недалеко от Салтрио, менее чем в 80 километрах к северу-востоку от Милана. S. zanellai стал первым известным динозавром юрского периода, которого обнаружили в Италии.

Этот экземпляр Saltriovenator zanellai был относительно молодой особью — ученые установили, что ему исполнилось всего 24 года. Анализ показывает, что Saltriovenator был все еще растущим организмом, то есть динозавром-подростком. При этом длина его тела составляла семь метров, а масса должна была быть около 1,3 тонны.

Именно размеры древнего хищника удивили ученых. Дело в том, что палеонтологи редко находят останки хищных древних ящеров раннеюрского периода. Кроме того, они в основном были небольшого размера. Этот же крупный хищник появился на Земле на 25 миллионов лет раньше своих более известных родственников.

У найденного динозавра на передних лапах видны три полноценных пальца, а также рудимент четвертого. Это, очевидно роднит его не только с тиранозавром, но и с современными птицами.

"Эволюционная "гонка вооружений" между коренастыми хищниками и гигантскими травоядными динозаврами, в которой участвовали все более крупные виды, началась раньше, чем мы думали, 200 миллионов лет назад", – рассказывает палеонтолог Симон Магануко из Миланского музея естествознания.


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