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Тысячи людей приняли участие в акциях протест в Будапеште

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  • 22.12.2018, 13:05
Фото: AP

Венгры протестуют против реформы трудового законодательства.

Около 5 тысяч людей приняли участие в антиправительственных протестах в пятницу в Будапеште.

Об этом пишет AP.

Протестующие собрались у парламента и отправились к офису президента Яноша Адера в Будайском замке. Адер подписал реформу трудового законодательства, которая вызвала протесты в стране и была названа критиками "рабской". Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

Значительные протесты в Будапеште активизировались после того, как 12 декабря парламент принял соответствующие поправки.

Венгерские власти также создали новую судебную систему под своим контролем и ограничивают академическую свободу, чем вызвали возмущение населения, говорится в материале.

Новые суды рассматривают большинство дел, связанных с государством, от вопросов налогообложения до избирательных споров, поэтому их пребывание под контролем государства создает резкий конфликт интересов и уменьшает их независимость, считают критики правительства.

Протесты позволили фрагментированной оппозиции страны работать вместе, поскольку они бросают вызов премьеру Виктору Орбану, который с 2010 года возглавляет страну, расширив полномочия.

Орбан сравнил протесты против реформы трудового законодательства в стране с "истерическим криком".


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