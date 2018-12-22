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Австрия передала Румынии председательство в Совете ЕС

  • 22.12.2018, 13:50

Федеральный канцлер Австрии встретился в Бухаресте с президентом и премьером Румынии.

Об этом на странице в Facebook сообщило Австрийское председательство в Совете Европейского Союза.

"Австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ для символической передачи председательства Совета Европейского Союза. 1 января Румыния примет председательство в Совете от Австрии. Успехов!" - говорится в сообщении.

12 октября президент Румынии заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января. Он считает социал-демократическое правительство Виорики Дэнчилэ некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Как пишет The Straits Times, 21 декабря Йоханнис высказал иное мнение: "Мы хорошо подготовлены, и я уверен, что мы справимся соответствующим образом".

Он сказал, что правительство преодолело "кадровый кризис", когда министр по делам ЕС Виктор Негреску неожиданно подал в отставку в прошлом месяце.

В прошлом месяце Еврокомиссия приняла чрезвычайно критический доклад о судебной реформе, которую провело правительство Румынии. Местные СМИ сообщают, что левое правительство намерено принять спорный экстренный указв январе следующего года, и он приведет к амнистии по ряду коррупционных дел. 

Подобная попытка, предпринятая в январе 2017 года, вызвала крупнейшие уличные протесты в Румынии с момента распада коммунистического режима в 1989 году.


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