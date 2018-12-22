Как белорус отобрался в самый крутой клуб тайского бокса 3 22.12.2018, 14:03

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В тайский бокс Эдуард Михович попал в возрасте 13 лет – в родных Осиповичах этот вид спорта очень популярен.

За 10 лет любительской карьеры он собрал множество наград с чемпионатов мира и Европы, а в 2016 году стал чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов.

В начале июня в своем инстаграме он разместил пост о том, что переезжает жить в Таиланд. Чуть позже выяснилось, что туда он уехал не просто так – Эдуард заявился на отбор в команду клуба «Tiger». Три дня жестких испытаний – и Михович стал частью знаменитого клуба. Контракт был заключен на год, но уже в сентябре боец неожиданно вернулся в Минск. Сейчас он работает тренером по тайскому боксу сразу в двух местах (в минском «Hurkou Boxing Club» и осиповичском «Golden Victory»), ежедневно разрываясь между городами.

Ниже – подробный рассказ Эдуарда для «Трибуны» о переезде в Таиланд, отборе в «Tiger» и причинах возвращения в Беларусь.

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Я собирался ехать в Таиланд изначально – у меня же контракт с промоутерской компанией «Em-Legend» на два года, и по нему должно быть определенное количество боев. Там такая схема: если они не делают боев до конца года, то мне выплачиваются деньги – гонорар за поединок. Прикинул, что могу себе позволить жить в Таиланде за эти деньги, а это было моей целью. Мне там очень нравилось. Я там был три раза. В последний мы жили на острове на Самуи – очень клево. Все спланировал – и мы с женой решили уехать. Сначала хотели, чтобы я поехал один: пробью там все и потом заберу ее с собой, но она сказала, что боится одна летать на самолетах на такое большое расстояние – либо мы летим вместе, либо никак. Выбора не было – поехали вместе :).

Так совпало, что в то же время появилась информация про отбор в тайские клубы. Эту тему пробивал давно, писал на почту и в клуб «Tiger», и в «АKA», и в «Phuket Top Team». Писал, что я такой-то, хотел бы у вас тренироваться. Сбрасывал всю информацию, анкету свою прикреплял. В итоге «Top Team» вообще не ответил. С «АKA» мы долго переписывались, они ставили следующие условия: ты тренируешься у них бесплатно, но живешь за свои деньги. Месяц они на тебя смотрят, и если ты подходишь, то подписывают с тобой контракт. «Tiger» что-то отвечал, но я уже не помню, что именно. Получалось, самый хороший вариант был с «АKA», но все равно хотелось в «Tiger» – это самый крутой клуб. Потом появилась информация про отбор в их команду, я сделал видео, отправил анкету, но мне ответ не пришел. Просто тем, кого отобрали, приходил ответ на почту. Нашел менеджера, у которого увидел информацию про отбор, и написал, что приеду в любом случае и останусь там, поэтому хотел бы заниматься у них. Он спросил, сбрасывал ли я анкету. Сказал, что сбрасывал, но ответ не пришел. Менеджер пообещал уточнить, отобрали меня или нет. Через день пишет мне: «Тебя отобрали, все нормально, приезжай».

Мы с женой сделали визы и полетели. Изначально вообще планировал на целый год там остаться. У нас на карточке были деньги, наличкой взяли 600 долларов всего. Прилетели на Пхукет, два дня пожили в отеле. Перед отлетом узнавал, как лучше сделать. За эти два дня нашел жилье. Я просто специально прилетел заранее, чтобы подготовиться и к отбору подойти в хорошей форме. С «Tiger» в этом плане были свои трудности. Они говорили: либо ты селишься в нашем жилье и тренируешься бесплатно неделю до отбора, либо платишь за занятия, но живешь, где хочешь. Их апартаменты на неделю стоили 250 долларов – причем это обычная комната. Написал им, что так не пойдет, ведь мы с женой питались, тратили деньги, и у нас осталось долларов 400-500. Если я отдам 250 сейчас, что дальше делать? Там же отбор еще неделю будет длиться. В итоге с ними договорились, что я живу, где хочу, а на тренировки скидка 50 процентов – вышло 85 долларов за неделю. Арендовали жилье за 80 долларов в неделю. В целом, оно в тот период стоило не очень дорого. Мы нашли хороший отель с бассейном, телевизором за 250-300 долларов в месяц, а в «Tiger» неделя столько стоила. Но это очень популярный клуб – надо же ему на чем-то зарабатывать.

С менеджерами договорились, что я буду ходить в профессиональную группу. Там вообще четыре зала с мешками и рингами, где тренируются именно по муайтай. Они предназначены для определенного уровня подготовки: начальный, любители, полупрофи и профи. Пришел я на первую тренировку – сразу 20 минут прыжков на толстой скакалке. Думаю: «Ладно, обычно мы прыгаем 10 минут, но попрыгаю 20». Попрыгали, потом 300 типов. И затем начали дрючить нас жестко. Поставили в пары. Меня свели с малышом местным – немного ниже моего роста. Я с ним не зарубался, баловались больше. Где-то высек его, там местные сразу охать одобрительно начали. Для них это показатель, что ты что-то можешь. Два раунда с этим малышом постояли. Там есть боец по имени Саксурин – сейчас выступает по ММА, но раньше по таю боксировал. Он килограмм 80 весит, а я – 60. Он этому малому дал ногой под задницу шутя. Я его с улыбкой в плечо толкнул – Саксурин улыбнулся в ответ. Потом он надел щитки, перчатки: давай, мол, со мной стоять. Это был пипец. Один раунд мы нормально боксировали. Я по кикбоксингу больше работал, просто понимал, что если по таю дам ему этот кик бесполезный, он подхватит, и полечу по залу, что у меня ноги будут выше головы :). Поэтому с рук насекал ему и лоу-киком постоянно заканчивал. Он прочухал, что ему это неприятно, и как начал мне лоу-кик этот садить. Короче, первый раунд я нормально боксировал, даже высек его, тайцы аплодировали, а второй раунд просто выживал. Он колени засаживал мне так, что меня подкидывало. Весь зал уже кричал мне: «20 секунд! 20 секунд!». Думал, когда уже эти 20 секунд закончатся. Кровоподтеки у меня такие были от киков, что просто жесть. А потом клинч. Мы стали с русским парнем, который уже был подписан в этот клуб, и он мне сказал: «Это была проверка на прочность. Если бы ты сдался, было бы не очень, а так ты завоевал уважение – все нормально».

С этим русским в клинче стояли минут двадцать. Тягаешься, тягаешься – так себе удовольствие. В конце мы делали 200 прессов, качали шею и подтягивались. И еще там есть мяч такой специальный – не знаю даже, сколько он весит. Ты ложишься, и тебе начинают лупить мячом этим по прессу – 50 раз. Не самое приятное ощущение. Хорошо если по прессу бьют, а бывает, что и по «солнышку» попадают. На этом тренировка закончена. Длится она два часа. Но там два часа – это не наши два часа. Там ты только отдыхаешь, когда бинты мотаешь. На мешке стоишь четыре раунда по четыре минуты: 3,5 минуты работаешь, потом 30 секунд ускорение. Ты либо бьешь руками быстро-быстро, либо типы бросаешь, либо кики, колени. Потом полминуты отдыха, но ты за это время 20 раз отжимаешься. Что там остается отдохнуть? 10 секунд подышал – уже следующий раунд. И вот так одно за одним. С работой на лапах та же история. Физуха там очень жесткая. У меня нога была сильно отсажена после этих спаррингов, а я понимал, что еще отбор впереди. Всеми мазями мазал, жена меня лечила – это было веселое время :). Поэтому не стал каждый день ходить на эти тренировки, сходил за неделю три раза – и именно на муайтай. Плавал, бегал и лечил ногу.

Когда начался отбор, нас переселили в другое жилье. Сказали собраться утром в клубе. Мы пришли, нас зарегистрировали, выдали форму – две майки, двое шорт. Рассказали все подробно. Понятно, что на английском, но там есть Саят – он казах. Говорит на английском, китайском и на русском. Он мне все объяснял. Сказал, что завтра начало в восемь утра. Каждый день у нас будут по две тренировки. Всего отбор должен длиться три дня, потом день отдыха и затем бои. Нас было 32 человека: 16 по тайскому боксу и 16 по ММА. В итоге в команду должны были отобраться восемь человек – по четыре из каждого вида. По муайтай было запланировано, что отберутся три мужика и одна девочка.

В первый день нас повезли на пляж. Это была тренировка по кроссфиту. Там было три станции. Первая – с собственным весом тела: приседания, отжимания, прыжки, берпи и всякое такое. Не могу сказать, что это легко или очень сложно – мне было нормально. Я приехал в хорошей форме, и мне в целом было не очень сложно, но когда ты ползешь в море по воде, волны валят тебя с ног, песок везде… Например, нужно было проползти в море по колено, там пять раз присесть и обратно приползти. Есть видео, где видно, что эта волна просто сносила, песок в лицо. Вообще жесть.

Вторая станция – с гирями. Единственное, что мне здесь не понравилось, это то, что мальчикам и девочкам давали одинаковые веса – по 12 кг. Во-первых, их вообще нельзя сравнивать. Во-вторых, там неважно, весишь ты 50 кг или 150 кг, все равно делаешь все то же самое. Это мне было не очень понятно. С этими гирями куча упражнений всяких: рывки, выбрасывания. Потом пресс, приседания – много всего. Хорошо, что я в Минске ходил на кроссфит и понимал, что и как делать: работаешь 40 секунд и 10 секунд отдыхаешь. Два или три раунда это было. Там тоже все погибали. Мне было нормально, но единственное, что руки в песке были, а гиря же железная. Когда ты ее берешь, она трется об кожу, а песчинки остаются в любом случае. Короче, стер кожу на руках сильно, но ты же не бросишь. Тренеры смотрят, как выполняешь упражнения: где-то сочкуешь, где-то не хочешь. Как я мог сдаться? И все, валил.

В конце тренировки была лестница. Высотой примерно как четвертый этаж, но она не такая, как ступеньки у нас в домах – там очень резкий подъем. И мы по этой лестнице бегали. Сразу забегали четыре раза друг за другом, а потом максимально быстро, если кто-то отстал – пофигу. Я босиком бежал вообще. Начал в кроссовках работать, но после моря они были насквозь мокрые и еще больше натирали ноги. По этой лестнице я и еще два человека нормально пробежали. Это было самое жесткое испытание. Просто потом кто-то блевал, двоих в больницу забрали – там жесть вообще была. И это только первая тренировка.

Источник: Трибуна

Вторая тренировка – муайтай. Нас разделили. Кто по ММА отбирались, занимались в другом зале. Главный из клуба пришел и говорит: «Не надо жестко бить, только покажите технику». Ок, техника и техника. Начали работать и понятно, что никто не будет драться лайтово, все будут стараться показать, какой ты молодец. И начали бить. Мы работали в паре с местными тайцами. Была такая система: половина на мешке, половина на лапах, а потом меняются. Тайцы тоже бьют – и бьют они неслабо ногами. Ты блокируешь эти удары. Я один раунд отработал – реально задышал. Но меня там оценили, типа красавец. Думаю: «Нормально, можно продолжать». Второй раунд с другим тайцем поставили, а там такая тема интересная – я не видел у нас, чтобы кто-то так делал. Ты берешь его в клинч, пробиваешь коленом, и он тебе лапой по прессу бьет. Очень неприятно, сбивает дыхание. Второй раунд отработал, но там они не по три минуты, а по три с половиной, четыре. И третий раунд поставили с молодым хорошим тайцем, он всем держит лапы. Меня чисто в клинче начал держать: ты лупишь, лупишь коленями, и тайец тебя тягает. Пробил мне живот, правда, нормально – попал в «солнце». Я это особо не показал, работал все время, но прочувствовал этот удар неплохо. Потом была заминка и тренировка закончилась. В целом было сложновато.

На второй день утром был кикбоксинг. Я подумал: «Кикбоксинг – это мое. Класс». Пошли мы на разминку: интересно, весело, бег, прыжки и так далее. Потом начали работать. Сначала какие-то комбинации отрабатывали и затем нас поставили в пары. В парах мы подрались, но мне было неинтересно с кем-то драться, мне больше техника. Сначала с одним чуваком поработал, потом с другим. Потом нас ставили по два человека боксировать. Все сидят, а вы выходите в центр и деретесь. Нас разбили на пары – я там самый малой: все были 65 кг и больше. С одним поставили, по печени дал, он встал. Я один раз прозвонил и перестал. Потом меня Рафаэль (тренер по кикбоксингу) поставил с еще одним парнем – узбеком. С ним стали в пару, тоже дал ему коленом.

В конце нас ставили к стенке в присед. Полторы минут стоишь, потом полторы минуты в планке на руках. Опять полторы минуты в приседе, затем полторы минуты в планке на локтях. Снова полторы минуты в приседе и минута на полусогнутых руках в планке – это жесть вообще. И в конце две минуты у стенки. Там лужи от пота были. Рядом со мной парень был темнокожий из ММА, меня постоянно подбадривал, мол, давай-давай! А я смотрю, он уже сам погибает. Говорю ему: «Это ты давай!». Было классно, что мы все друг друга поддерживали – очень сплотило.

На второй тренировке был клинч: пришли, размялись и 50 минут на него. Как услышал от тренера «fifty minutes», сначала подумал, что он, может, что попутал, или я плохо понимаю на английском еще. Но он ничего не попутал :). И этот Саксурин давай всех ломать – здоровый, что ты против него сделаешь? Старался что-то предпринять, но когда я вешу 60, а он 80, понятно, что он меня крутил как хотел. Всех уничтожал. Каждый с ним постоял, менялись все время. Потом он ушел, и мы начали друг с другом рубиться. Поставили с парнем, который в 65 кг выступает. Он старался меня постоянно ударить, а я вообще клинч хорошо знаю. Сначала терпел-терпел, но потом парень запарил меня, и я начал в колени тоже засаживать ему. Тайцы подошли: «Easy, easy». Ок, опять спокойно начали, и потом он снова стал зарубаться. В конце его пару раз очень круто скрутил. Тайцы там: «Ооо, good». Думаю: вторая галочка есть :).

Но самое жесткое было, когда мы в конце прыгали через друг друга. Один стоял в упоре, второй перепрыгивал через него и под низом пролазил – и так 50 раз. Это был просто капец. Прыгать и пролазить – это не самое приятное, что может быть, но когда стоишь в этом упоре, ты же еще помогаешь своему напарнику, пытаешься повыше подняться, чтобы он пролез, потом чуть ниже опуститься, чтобы ему было легче перепрыгнуть.

Источник: Трибуна

На третий день мы бежали кросс. Смотрел эти отборы и знал, что будет бег, поэтому готовился дома, но 4,5 км в гору – реально сложновато. Растерся сразу, потому что все мышцы у меня жестко болели. Нас привезли туда, размяли немного. Я взял наушники – мне с музыкой попроще. Решил сразу не торопиться, потому что это дело такое: потихонечку-потихонечку, через метров 500 бежал третьим, а через километра полтора уже первым. Со мной были четыре человека. И как-то я сразу даже не оглядывался – ну, бегут и бегут. В какие-то моменты ускорялся и потом ближе к концу оглянулся – вообще никого нет. До конца так и добежал один. И потом мне сказали, что побил рекорд какого-то тренера. Не стремился к этому, не бежал на скорость, и если бы сейчас бежать, я бы еще быстрее пробежал, но там думал, как бы вообще выжить, потому что понимал, что потом еще тренировка. Во время бега кого-то тошнило. И опять же не очень правильно, что девочки бежали столько же, сколько и мальчики. Может, у них другая политика, но я считаю, что нельзя пацанов и девушек сравнивать. В общем, как было, так было.

Мы поехали домой, отдохнули, и вечером была самая жесть – это когда лапы держали всем. Нас размяли и каждому дали своего тренера-тайца с лапами. Уже потом узнал, что им сразу сказали: «Можете делать, что хотите, бить их и так далее». Мы просто выживали. Мы работали четыре раунда по четыре минуты. Ты начинаешь боксировать, а тебя просто высекают, бьют ногами жестко, лапами. Одно дело, когда можешь боксировать с соперником, а по лапам что сделаешь? Ничего. Короче, просто жесть как нас лупили. Но я выжил, к третьему дню нормально продышался. Да, тяжело, но уже много с ними поработал, поэтому было нормально. Мне и тайцы нормальные попадались. Из ММА ребята так страдали, мне их было жалко. У них стойка широкая и тайцы им ноги отсаживали. Один потом неделю хромал – такая гематома была. Кому-то печень засаживали жестко – просто убийство. И все четыре раунда нас мучили, причем высекали в полную силу. Потом поработали в парах, сделали заминку и нам сказали: «Это был последний день, у вас остались спарринги. Те, у кого спорные веса, будут боксировать». Например, в 65 кг было четыре человека, их же надо было отобрать как-то. У меня вообще никого не было. Но мне изначально сказали, что я боксировать не буду. Немного переживал по этому поводу, потому что мне бой сделал мой менеджер 7 июля, а отбор заканчивался 26 июня. Мне не очень хотелось боксировать на отборе, а потом через две недели выступать по профи. Но я сказал, что если надо будет боксировать, то буду. Потом, когда уже сказали, что мне боксировать не надо точно, потому что классно себя проявил, первым прибежал и спросил: «Так меня отобрали?» – «Узнаешь на отборе». Блин, был вроде уверен, но все равно мандраж.

В пятницу дали день отдыха, а на следующий день проходили бои. В 65 кг была четверка, и еще кто-то по таю боксировал. В ММА они без боев отобрали всех. Все это проходило на барбекю. У них в клубе раз в месяц устраивают барбекю-шоу: ставят свет, музыку, шведский стол. Ты приходишь, платишь за вход и все остальное бесплатно. Вход стоит 40 долларов, если покупать билет в последний день. Вот на этом шоу и были бои. Первые два поединка в четверке в 65 кг получались на вылет: проиграл – вылетел. В финале остались австралиец и американец. Австралиец американца три раза ронял. Три раза американцу отсчитывали нокдаун, но добоксировали они этот бой до конца. В конце директор клуба вышел и сказал, что они вдвоем проходят и получают контракт. Парни были счастливы. Нам тоже все вручили официально. Меня первого назвали и отобрали – я вообще офигел :). Потом отобрали по ММА парня здорового, девочку из Кении по таю. Вот этих двоих еще по муайтай, и по ММА еще русского и казаха. В итоге нас вышло не восемь человек, а семь.

Мы остались в этом же жилье, на следующий день документы оформил, подписал контракт, мне дали карточку на питание, на которую они перечисляют два раза в месяц по 160 долларов. У них свой ресторан в «Tiger», ты можешь этой карточкой рассчитываться. Если не шиковать одному, то этого хватает, но я ел с женой. Ресторан достаточно дорогой, и если ты не будешь есть говядину каждый день, то одному можно вложиться. В целом какие-то деньги нужны, конечно. Потом мне дали всю экипировку: щитки, перчатки, бинты, капу, бандаж.

Источник: Трибуна

В клубе классно, но тренировки по тайскому боксу мне не очень нравились. Там очень крутой кроссфит, именно бойцовский – просто офигенный, но какую-то супертехнику тайского бокса они не ставят. По кикбоксингу тоже крутые тренировки, очень интересно, по борьбе много всяких штук, но по таю тебе ничего особо не показывают, просто работаешь и работаешь. В клинче вообще ничего не говорят. Вы стали и просто тягаете друг друга. Меня как-то поставили в клинч с тайцем, но они, правда, в клинче лайтово работают, не жестко вообще. Бьют бедром, не острым коленом. Где-то чуть подкручивают, но не ломают – все спокойно. С тайцем отработали, и потом меня поставили с девочкой. Она начинает пожестче. Я спокойно отжал ее. Она такая: «Как ты это сделал?». Девушка не говорит на русском, а мой английский – это такое себе. Ей объяснил, она взяла меня за шею, все повторила. Тайцы стоят возле ринга и смотрят на это, но никто ничего не говорит. Мы опять в клинч, она делает мне отжим, а я контратаку провел и сбросил ей руки. Она опять: «Как?». Давай ей еще раз показывать. Тайцы увидели, что я ей показываю, и сразу поменяли нам пары. Поставили меня еще раз с тайцем этим – он мне сразу с колена влетает. Прям аж выдохнул. Отошел на шаг, смотрю на него: ты чего? Тайцы кричат: «Go! Go!». Он опять на меня и коленом вперед. Я говорю ему: «Easy». Но он опять идет на меня. Подхватываю его за колено и высекаю – падает. На коня подсадили меня конкретно. Тайцы его подгоняют. Я в клинч взял соперника, переломал и наклонил через канаты. Он мне показывает, что ему спину ломаю.Опять говорю: «Easy». Он дальше прет. Взял в клинч его и надавил лбом на челюсть – это очень крутая штука. Просто сломал его. Он как стоял, так и осел. Тренеры сразу на меня: давай слазь с ринга. Я как закричал на этих тренеров: «Fight? Ок!». Они смотрят на меня. Я там завелся, реально психанул. Но доработали мы тренировку, все нормально. Больше они меня не трогали.

Тайцы очень принципиальные. Когда готовился к боям, уже после отбора, ходил утром на кроссфит, а вечером на муайтай. Но если ты утром не ходишь на муайтай, вечером они тебе лапы не держат. No crossfit, only muaythai. Я подхожу к менеджерам: «Мы же одна команда, что за детские обиды? Я готовлюсь, у меня есть своя система, знаю, как надо подходить к боям. Если вы не держите лапы, нафига мне вообще сюда приходить? Просто бить мешок?»

Я ходил на кикбоксинг, мне очень нравилось, у нас такого никто не дает. Очень круто. Там голландская система больше. Много работы в парах и крутых наработок.

Жить там не обязательно, но многие остались. У нас, например, проблемы с визой. Два месяца можно жить по нашей визе, которую я сделал здесь, потом идешь в эмигрейшен, продлеваешь еще на месяц. Затем тебе нужно выезжать из страны за новой визой – в стране это сделать невозможно. Это определенные трудности. Например, россияне могут каждый месяц выезжать и на месяц снова заезжать – у них бесплатна эта штука. У нас такого нет. Когда я летал оттуда на бои в Китай, мне нужно было идти в эмигрейшен, оформлять целую кучу документов для того, чтобы мне поставили специальную печать, с которой я мог выехать и заехать в страну по одной и той же визе. Этих нюансов я не знал до того, как поехал туда. Особо не вникал, все там живут и живут, белорусов там вообще не было, чтобы спросить что и как. У россиян все по-другому, у казахов – тоже.

Контракт с клубом рассчитан на год. По нему нужно провести за это время минимум три боя. И ты должен отдать процент с них клубу. Там есть менеджеры, которые занимаются организацией боев. За 2,5 месяца после отбора у меня были три поединка – весь контракт уже выполнил, хотя эти бои не они мне организовали. Необязательно, чтобы именно они – ты просто выступаешь за их клуб. Можешь боксировать в боях, которые сам себе организовал, но поскольку представляешь их клуб и бренд, должен платить процент. Это нормально. Я не тренируюсь там – ладно, но если бы там тренировался, они же не будут бесплатно башлять, поэтому ты им и платишь. Клуб же должен зарабатывать. Это нормальная практика – так же, как платить своему тренеру. Как они организовывают бои – это другой вопрос. Мне ничего не организовали – все мой менеджер сделал. Но они предлагали мне бои, просто предлагали такие правила, на которые я не был согласен. Например, боксировать по муайтай, но в тейпах (без перчаток) и где головой можно бить. Гонорар чуть больше, чем в других местах, но все равно это не такие деньги, ради которых я готов рубиться, чтобы у меня вся голова была посечена.

Источник: Трибуна

У меня сразу после отбора был бой, причем я начал готовиться и сломал палец на ноге. Смотрю, у меня палец кривой. Подхожу к главному тренеру, он такой: «No broken». Типа вывихнул. Давай мне что-то там шаманить, тереть. А я вижу, что палец кривой. Походил, вернулся домой с тренировки и поехал в больницу. Мне там говорят: «200 долларов – мы тебе делаем рентген и накладываем гипс». Уже тогда подумал: «Ни хрена себе у них дорогая медицина». А у меня страховка закончилась за день до этого – как-то не рассчитал с этим. Когда ехал, сделал ее на две недели, а нужно было надолго. Не продумал, конечно. Потом мне посоветовали сами тайцы поехать в обычную больницу для местных. Отправился туда, отдал где-то 20 долларов. Сделали снимок, мне врач говорит: «У тебя сломан палец, надо гипс накладывать». Но я отказался. Какой гипс? У меня же бой, завтра улетаю. Они мне перемотали палец и сказали, чтобы сразу по прилету вернулся к ним гипс накладывать.

Я полетел на бой, отбоксировал. Было очень тяжело. Двигаться нормально не мог из-за этого пальца. В третьем раунде прихватил ногу соперника, прыгнул коленом правым и приземлился на носочки на ногу больную. В итоге выиграл бой, все нормально. Прилетел назад. Недели две не тренировался вообще, берег этот палец. Просто перемотал его и ходил, гипс не накладывал, потому что он должен быть до колена. И как я с ним буду? Две недели отдыхал, потом мой менеджер пишет: «Предлагают реванш с китайцем, с которым ты когда-то боксировал». Ну ок, поехали. Такая ситуация еще была, что нужны были деньги. Да, отбоксировал до этого, у меня были деньги, плюс проживание и питание бесплатно, но пусть лежат – лишними не будут. Я же приехал туда не просто сидеть. В общем, полетел туда, выиграл бой, все нормально.

Последний бой боксировал перед отлетом – 1 августа. Я в бою сломал палец на ноге, даже не помню как. Прихожу после третьего раунда в угол и говорю: «Если четвертый раунд будет, не пойду». Палец кривой, жестко разваленный. Меня сразу в такси посадили, повезли в больницу. Приезжаю, а там еще один китайский боец сидит и улыбается. Было прикольно. Возили на коляске меня. Говорю, что могу идти сам, что вы меня возите. И везла меня девочка – непорядок. Там чувак какой-то стоял в кабинете, говорю ему: «Давай иди сюда». Он меня взял на каталку, а девочка рядом шла. И все – наложили гипс, собралась там куча этих китайцев, они давай расписываться на этом гипсе, фоткаться со мной, для них это прикольно. Завезли меня назад, я этот гипс снял, улетел в Таиланд и через два дня полетел домой.

Вернулись в Беларусь, потому что жена забеременела. Мы еще здесь ребенка хотели, но тогда не получалось. Понимаю, что в Таиланде сидеть особо нет смысла, нужны деньги. Жене необходим какой-то уход, поддержка. Решили вернуться, хотя менеджер и тренер клуба, например, там с детьми, у них прямо там жены рожали. Но в Таиланде, во-первых, роды стоят около трешки. Во-вторых, там такая тема, что тебя может укусить мошка и начнется болезнь Денге, от которой температура будет неделю под 40. Тебя кладут в больницу на неделю – это стоит три тысячи долларов. Это без страховки. Понял, что надо домой лететь. Жена тоже домой хотела, поэтому и вернулись.

Сейчас нет такого, чтобы я планировал туда полететь. До этого у меня было в планах, что зимой полечу туда, но, во-первых, нет боев в Китае, чтобы после боя в Таиланд мог отправиться – за свои деньги просто не хочу. Во-вторых, у меня много человек тренируется и в Минске, и в Осиповичах. Я улечу, они все куда-то разбегутся, потом опять их собирай. Не хочется людей подводить. Тем более жена здесь, весной рожать уже.

Может быть летом на месяцок слетаю. Если бы жена не забеременела, я бы там остался. У нас изначально были планы три месяца пожить, потом ехать в Малайзию открывать визу и снова возвращаться. Были деньги, тем более проживание бесплатное. Даже в Минск привез какую-то сумму. Но с женой не стоит туда ехать – честное слово. Ей нечем заниматься. Не потому, что там плохо, а просто скучно. Если я на тренировках еще с кем-то общаюсь, то она дома сидит одна. Понятно, что вечером выходили в кафе, собирались с русскими, но все равно ей грустненько. Надо искать работу, но с этим тоже проблемы: иностранцы там мало где могут работать.

Мой контракт с клубом заканчивается в августе. Я с руководством на эту тему не общался, но думаю, что «Tiger» будет его продлевать со мной. Потому что по факту я там пожил три месяца и уехал – они на меня ничего не тратят. Жилье, которое для меня предназначено, сдают туристам.

В общем, посмотрим. Надо будет пройти отбор, пройду еще раз. Это было прикольно, очень интересно. Мы там подружились все за неделю, хоть языка друг друга никто не знал, но общее дело нас сплотило.