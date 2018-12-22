Как белорус отобрался в самый крутой клуб тайского бокса

Как белорус отобрался в самый крутой клуб тайского бокса3
- 22.12.2018, 14:03
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В тайский бокс Эдуард Михович попал в возрасте 13 лет – в родных Осиповичах этот вид спорта очень популярен.
За 10 лет любительской карьеры он собрал множество наград с чемпионатов мира и Европы, а в 2016 году стал чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов.
В начале июня в своем инстаграме он разместил пост о том, что переезжает жить в Таиланд. Чуть позже выяснилось, что туда он уехал не просто так – Эдуард заявился на отбор в команду клуба «Tiger». Три дня жестких испытаний – и Михович стал частью знаменитого клуба. Контракт был заключен на год, но уже в сентябре боец неожиданно вернулся в Минск. Сейчас он работает тренером по тайскому боксу сразу в двух местах (в минском «Hurkou Boxing Club» и осиповичском «Golden Victory»), ежедневно разрываясь между городами.
Ниже – подробный рассказ Эдуарда для «Трибуны» о переезде в Таиланд, отборе в «Tiger» и причинах возвращения в Беларусь.
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Я собирался ехать в Таиланд изначально – у меня же контракт с промоутерской компанией «Em-Legend» на два года, и по нему должно быть определенное количество боев. Там такая схема: если они не делают боев до конца года, то мне выплачиваются деньги – гонорар за поединок. Прикинул, что могу себе позволить жить в Таиланде за эти деньги, а это было моей целью. Мне там очень нравилось. Я там был три раза. В последний мы жили на острове на Самуи – очень клево. Все спланировал – и мы с женой решили уехать. Сначала хотели, чтобы я поехал один: пробью там все и потом заберу ее с собой, но она сказала, что боится одна летать на самолетах на такое большое расстояние – либо мы летим вместе, либо никак. Выбора не было – поехали вместе :).
Так совпало, что в то же время появилась информация про отбор в тайские клубы. Эту тему пробивал давно, писал на почту и в клуб «Tiger», и в «АKA», и в «Phuket Top Team». Писал, что я такой-то, хотел бы у вас тренироваться. Сбрасывал всю информацию, анкету свою прикреплял. В итоге «Top Team» вообще не ответил. С «АKA» мы долго переписывались, они ставили следующие условия: ты тренируешься у них бесплатно, но живешь за свои деньги. Месяц они на тебя смотрят, и если ты подходишь, то подписывают с тобой контракт. «Tiger» что-то отвечал, но я уже не помню, что именно. Получалось, самый хороший вариант был с «АKA», но все равно хотелось в «Tiger» – это самый крутой клуб. Потом появилась информация про отбор в их команду, я сделал видео, отправил анкету, но мне ответ не пришел. Просто тем, кого отобрали, приходил ответ на почту. Нашел менеджера, у которого увидел информацию про отбор, и написал, что приеду в любом случае и останусь там, поэтому хотел бы заниматься у них. Он спросил, сбрасывал ли я анкету. Сказал, что сбрасывал, но ответ не пришел. Менеджер пообещал уточнить, отобрали меня или нет. Через день пишет мне: «Тебя отобрали, все нормально, приезжай».
Мы с женой сделали визы и полетели. Изначально вообще планировал на целый год там остаться. У нас на карточке были деньги, наличкой взяли 600 долларов всего. Прилетели на Пхукет, два дня пожили в отеле. Перед отлетом узнавал, как лучше сделать. За эти два дня нашел жилье. Я просто специально прилетел заранее, чтобы подготовиться и к отбору подойти в хорошей форме. С «Tiger» в этом плане были свои трудности. Они говорили: либо ты селишься в нашем жилье и тренируешься бесплатно неделю до отбора, либо платишь за занятия, но живешь, где хочешь. Их апартаменты на неделю стоили 250 долларов – причем это обычная комната. Написал им, что так не пойдет, ведь мы с женой питались, тратили деньги, и у нас осталось долларов 400-500. Если я отдам 250 сейчас, что дальше делать? Там же отбор еще неделю будет длиться. В итоге с ними договорились, что я живу, где хочу, а на тренировки скидка 50 процентов – вышло 85 долларов за неделю. Арендовали жилье за 80 долларов в неделю. В целом, оно в тот период стоило не очень дорого. Мы нашли хороший отель с бассейном, телевизором за 250-300 долларов в месяц, а в «Tiger» неделя столько стоила. Но это очень популярный клуб – надо же ему на чем-то зарабатывать.
С менеджерами договорились, что я буду ходить в профессиональную группу. Там вообще четыре зала с мешками и рингами, где тренируются именно по муайтай. Они предназначены для определенного уровня подготовки: начальный, любители, полупрофи и профи. Пришел я на первую тренировку – сразу 20 минут прыжков на толстой скакалке. Думаю: «Ладно, обычно мы прыгаем 10 минут, но попрыгаю 20». Попрыгали, потом 300 типов. И затем начали дрючить нас жестко. Поставили в пары. Меня свели с малышом местным – немного ниже моего роста. Я с ним не зарубался, баловались больше. Где-то высек его, там местные сразу охать одобрительно начали. Для них это показатель, что ты что-то можешь. Два раунда с этим малышом постояли. Там есть боец по имени Саксурин – сейчас выступает по ММА, но раньше по таю боксировал. Он килограмм 80 весит, а я – 60. Он этому малому дал ногой под задницу шутя. Я его с улыбкой в плечо толкнул – Саксурин улыбнулся в ответ. Потом он надел щитки, перчатки: давай, мол, со мной стоять. Это был пипец. Один раунд мы нормально боксировали. Я по кикбоксингу больше работал, просто понимал, что если по таю дам ему этот кик бесполезный, он подхватит, и полечу по залу, что у меня ноги будут выше головы :). Поэтому с рук насекал ему и лоу-киком постоянно заканчивал. Он прочухал, что ему это неприятно, и как начал мне лоу-кик этот садить. Короче, первый раунд я нормально боксировал, даже высек его, тайцы аплодировали, а второй раунд просто выживал. Он колени засаживал мне так, что меня подкидывало. Весь зал уже кричал мне: «20 секунд! 20 секунд!». Думал, когда уже эти 20 секунд закончатся. Кровоподтеки у меня такие были от киков, что просто жесть. А потом клинч. Мы стали с русским парнем, который уже был подписан в этот клуб, и он мне сказал: «Это была проверка на прочность. Если бы ты сдался, было бы не очень, а так ты завоевал уважение – все нормально».
С этим русским в клинче стояли минут двадцать. Тягаешься, тягаешься – так себе удовольствие. В конце мы делали 200 прессов, качали шею и подтягивались. И еще там есть мяч такой специальный – не знаю даже, сколько он весит. Ты ложишься, и тебе начинают лупить мячом этим по прессу – 50 раз. Не самое приятное ощущение. Хорошо если по прессу бьют, а бывает, что и по «солнышку» попадают. На этом тренировка закончена. Длится она два часа. Но там два часа – это не наши два часа. Там ты только отдыхаешь, когда бинты мотаешь. На мешке стоишь четыре раунда по четыре минуты: 3,5 минуты работаешь, потом 30 секунд ускорение. Ты либо бьешь руками быстро-быстро, либо типы бросаешь, либо кики, колени. Потом полминуты отдыха, но ты за это время 20 раз отжимаешься. Что там остается отдохнуть? 10 секунд подышал – уже следующий раунд. И вот так одно за одним. С работой на лапах та же история. Физуха там очень жесткая. У меня нога была сильно отсажена после этих спаррингов, а я понимал, что еще отбор впереди. Всеми мазями мазал, жена меня лечила – это было веселое время :). Поэтому не стал каждый день ходить на эти тренировки, сходил за неделю три раза – и именно на муайтай. Плавал, бегал и лечил ногу.
Когда начался отбор, нас переселили в другое жилье. Сказали собраться утром в клубе. Мы пришли, нас зарегистрировали, выдали форму – две майки, двое шорт. Рассказали все подробно. Понятно, что на английском, но там есть Саят – он казах. Говорит на английском, китайском и на русском. Он мне все объяснял. Сказал, что завтра начало в восемь утра. Каждый день у нас будут по две тренировки. Всего отбор должен длиться три дня, потом день отдыха и затем бои. Нас было 32 человека: 16 по тайскому боксу и 16 по ММА. В итоге в команду должны были отобраться восемь человек – по четыре из каждого вида. По муайтай было запланировано, что отберутся три мужика и одна девочка.
В первый день нас повезли на пляж. Это была тренировка по кроссфиту. Там было три станции. Первая – с собственным весом тела: приседания, отжимания, прыжки, берпи и всякое такое. Не могу сказать, что это легко или очень сложно – мне было нормально. Я приехал в хорошей форме, и мне в целом было не очень сложно, но когда ты ползешь в море по воде, волны валят тебя с ног, песок везде… Например, нужно было проползти в море по колено, там пять раз присесть и обратно приползти. Есть видео, где видно, что эта волна просто сносила, песок в лицо. Вообще жесть.
Вторая станция – с гирями. Единственное, что мне здесь не понравилось, это то, что мальчикам и девочкам давали одинаковые веса – по 12 кг. Во-первых, их вообще нельзя сравнивать. Во-вторых, там неважно, весишь ты 50 кг или 150 кг, все равно делаешь все то же самое. Это мне было не очень понятно. С этими гирями куча упражнений всяких: рывки, выбрасывания. Потом пресс, приседания – много всего. Хорошо, что я в Минске ходил на кроссфит и понимал, что и как делать: работаешь 40 секунд и 10 секунд отдыхаешь. Два или три раунда это было. Там тоже все погибали. Мне было нормально, но единственное, что руки в песке были, а гиря же железная. Когда ты ее берешь, она трется об кожу, а песчинки остаются в любом случае. Короче, стер кожу на руках сильно, но ты же не бросишь. Тренеры смотрят, как выполняешь упражнения: где-то сочкуешь, где-то не хочешь. Как я мог сдаться? И все, валил.
В конце тренировки была лестница. Высотой примерно как четвертый этаж, но она не такая, как ступеньки у нас в домах – там очень резкий подъем. И мы по этой лестнице бегали. Сразу забегали четыре раза друг за другом, а потом максимально быстро, если кто-то отстал – пофигу. Я босиком бежал вообще. Начал в кроссовках работать, но после моря они были насквозь мокрые и еще больше натирали ноги. По этой лестнице я и еще два человека нормально пробежали. Это было самое жесткое испытание. Просто потом кто-то блевал, двоих в больницу забрали – там жесть вообще была. И это только первая тренировка.
Вторая тренировка – муайтай. Нас разделили. Кто по ММА отбирались, занимались в другом зале. Главный из клуба пришел и говорит: «Не надо жестко бить, только покажите технику». Ок, техника и техника. Начали работать и понятно, что никто не будет драться лайтово, все будут стараться показать, какой ты молодец. И начали бить. Мы работали в паре с местными тайцами. Была такая система: половина на мешке, половина на лапах, а потом меняются. Тайцы тоже бьют – и бьют они неслабо ногами. Ты блокируешь эти удары. Я один раунд отработал – реально задышал. Но меня там оценили, типа красавец. Думаю: «Нормально, можно продолжать». Второй раунд с другим тайцем поставили, а там такая тема интересная – я не видел у нас, чтобы кто-то так делал. Ты берешь его в клинч, пробиваешь коленом, и он тебе лапой по прессу бьет. Очень неприятно, сбивает дыхание. Второй раунд отработал, но там они не по три минуты, а по три с половиной, четыре. И третий раунд поставили с молодым хорошим тайцем, он всем держит лапы. Меня чисто в клинче начал держать: ты лупишь, лупишь коленями, и тайец тебя тягает. Пробил мне живот, правда, нормально – попал в «солнце». Я это особо не показал, работал все время, но прочувствовал этот удар неплохо. Потом была заминка и тренировка закончилась. В целом было сложновато.
На второй день утром был кикбоксинг. Я подумал: «Кикбоксинг – это мое. Класс». Пошли мы на разминку: интересно, весело, бег, прыжки и так далее. Потом начали работать. Сначала какие-то комбинации отрабатывали и затем нас поставили в пары. В парах мы подрались, но мне было неинтересно с кем-то драться, мне больше техника. Сначала с одним чуваком поработал, потом с другим. Потом нас ставили по два человека боксировать. Все сидят, а вы выходите в центр и деретесь. Нас разбили на пары – я там самый малой: все были 65 кг и больше. С одним поставили, по печени дал, он встал. Я один раз прозвонил и перестал. Потом меня Рафаэль (тренер по кикбоксингу) поставил с еще одним парнем – узбеком. С ним стали в пару, тоже дал ему коленом.
В конце нас ставили к стенке в присед. Полторы минут стоишь, потом полторы минуты в планке на руках. Опять полторы минуты в приседе, затем полторы минуты в планке на локтях. Снова полторы минуты в приседе и минута на полусогнутых руках в планке – это жесть вообще. И в конце две минуты у стенки. Там лужи от пота были. Рядом со мной парень был темнокожий из ММА, меня постоянно подбадривал, мол, давай-давай! А я смотрю, он уже сам погибает. Говорю ему: «Это ты давай!». Было классно, что мы все друг друга поддерживали – очень сплотило.
На второй тренировке был клинч: пришли, размялись и 50 минут на него. Как услышал от тренера «fifty minutes», сначала подумал, что он, может, что попутал, или я плохо понимаю на английском еще. Но он ничего не попутал :). И этот Саксурин давай всех ломать – здоровый, что ты против него сделаешь? Старался что-то предпринять, но когда я вешу 60, а он 80, понятно, что он меня крутил как хотел. Всех уничтожал. Каждый с ним постоял, менялись все время. Потом он ушел, и мы начали друг с другом рубиться. Поставили с парнем, который в 65 кг выступает. Он старался меня постоянно ударить, а я вообще клинч хорошо знаю. Сначала терпел-терпел, но потом парень запарил меня, и я начал в колени тоже засаживать ему. Тайцы подошли: «Easy, easy». Ок, опять спокойно начали, и потом он снова стал зарубаться. В конце его пару раз очень круто скрутил. Тайцы там: «Ооо, good». Думаю: вторая галочка есть :).
Но самое жесткое было, когда мы в конце прыгали через друг друга. Один стоял в упоре, второй перепрыгивал через него и под низом пролазил – и так 50 раз. Это был просто капец. Прыгать и пролазить – это не самое приятное, что может быть, но когда стоишь в этом упоре, ты же еще помогаешь своему напарнику, пытаешься повыше подняться, чтобы он пролез, потом чуть ниже опуститься, чтобы ему было легче перепрыгнуть.
На третий день мы бежали кросс. Смотрел эти отборы и знал, что будет бег, поэтому готовился дома, но 4,5 км в гору – реально сложновато. Растерся сразу, потому что все мышцы у меня жестко болели. Нас привезли туда, размяли немного. Я взял наушники – мне с музыкой попроще. Решил сразу не торопиться, потому что это дело такое: потихонечку-потихонечку, через метров 500 бежал третьим, а через километра полтора уже первым. Со мной были четыре человека. И как-то я сразу даже не оглядывался – ну, бегут и бегут. В какие-то моменты ускорялся и потом ближе к концу оглянулся – вообще никого нет. До конца так и добежал один. И потом мне сказали, что побил рекорд какого-то тренера. Не стремился к этому, не бежал на скорость, и если бы сейчас бежать, я бы еще быстрее пробежал, но там думал, как бы вообще выжить, потому что понимал, что потом еще тренировка. Во время бега кого-то тошнило. И опять же не очень правильно, что девочки бежали столько же, сколько и мальчики. Может, у них другая политика, но я считаю, что нельзя пацанов и девушек сравнивать. В общем, как было, так было.
Мы поехали домой, отдохнули, и вечером была самая жесть – это когда лапы держали всем. Нас размяли и каждому дали своего тренера-тайца с лапами. Уже потом узнал, что им сразу сказали: «Можете делать, что хотите, бить их и так далее». Мы просто выживали. Мы работали четыре раунда по четыре минуты. Ты начинаешь боксировать, а тебя просто высекают, бьют ногами жестко, лапами. Одно дело, когда можешь боксировать с соперником, а по лапам что сделаешь? Ничего. Короче, просто жесть как нас лупили. Но я выжил, к третьему дню нормально продышался. Да, тяжело, но уже много с ними поработал, поэтому было нормально. Мне и тайцы нормальные попадались. Из ММА ребята так страдали, мне их было жалко. У них стойка широкая и тайцы им ноги отсаживали. Один потом неделю хромал – такая гематома была. Кому-то печень засаживали жестко – просто убийство. И все четыре раунда нас мучили, причем высекали в полную силу. Потом поработали в парах, сделали заминку и нам сказали: «Это был последний день, у вас остались спарринги. Те, у кого спорные веса, будут боксировать». Например, в 65 кг было четыре человека, их же надо было отобрать как-то. У меня вообще никого не было. Но мне изначально сказали, что я боксировать не буду. Немного переживал по этому поводу, потому что мне бой сделал мой менеджер 7 июля, а отбор заканчивался 26 июня. Мне не очень хотелось боксировать на отборе, а потом через две недели выступать по профи. Но я сказал, что если надо будет боксировать, то буду. Потом, когда уже сказали, что мне боксировать не надо точно, потому что классно себя проявил, первым прибежал и спросил: «Так меня отобрали?» – «Узнаешь на отборе». Блин, был вроде уверен, но все равно мандраж.
В пятницу дали день отдыха, а на следующий день проходили бои. В 65 кг была четверка, и еще кто-то по таю боксировал. В ММА они без боев отобрали всех. Все это проходило на барбекю. У них в клубе раз в месяц устраивают барбекю-шоу: ставят свет, музыку, шведский стол. Ты приходишь, платишь за вход и все остальное бесплатно. Вход стоит 40 долларов, если покупать билет в последний день. Вот на этом шоу и были бои. Первые два поединка в четверке в 65 кг получались на вылет: проиграл – вылетел. В финале остались австралиец и американец. Австралиец американца три раза ронял. Три раза американцу отсчитывали нокдаун, но добоксировали они этот бой до конца. В конце директор клуба вышел и сказал, что они вдвоем проходят и получают контракт. Парни были счастливы. Нам тоже все вручили официально. Меня первого назвали и отобрали – я вообще офигел :). Потом отобрали по ММА парня здорового, девочку из Кении по таю. Вот этих двоих еще по муайтай, и по ММА еще русского и казаха. В итоге нас вышло не восемь человек, а семь.
Мы остались в этом же жилье, на следующий день документы оформил, подписал контракт, мне дали карточку на питание, на которую они перечисляют два раза в месяц по 160 долларов. У них свой ресторан в «Tiger», ты можешь этой карточкой рассчитываться. Если не шиковать одному, то этого хватает, но я ел с женой. Ресторан достаточно дорогой, и если ты не будешь есть говядину каждый день, то одному можно вложиться. В целом какие-то деньги нужны, конечно. Потом мне дали всю экипировку: щитки, перчатки, бинты, капу, бандаж.
В клубе классно, но тренировки по тайскому боксу мне не очень нравились. Там очень крутой кроссфит, именно бойцовский – просто офигенный, но какую-то супертехнику тайского бокса они не ставят. По кикбоксингу тоже крутые тренировки, очень интересно, по борьбе много всяких штук, но по таю тебе ничего особо не показывают, просто работаешь и работаешь. В клинче вообще ничего не говорят. Вы стали и просто тягаете друг друга. Меня как-то поставили в клинч с тайцем, но они, правда, в клинче лайтово работают, не жестко вообще. Бьют бедром, не острым коленом. Где-то чуть подкручивают, но не ломают – все спокойно. С тайцем отработали, и потом меня поставили с девочкой. Она начинает пожестче. Я спокойно отжал ее. Она такая: «Как ты это сделал?». Девушка не говорит на русском, а мой английский – это такое себе. Ей объяснил, она взяла меня за шею, все повторила. Тайцы стоят возле ринга и смотрят на это, но никто ничего не говорит. Мы опять в клинч, она делает мне отжим, а я контратаку провел и сбросил ей руки. Она опять: «Как?». Давай ей еще раз показывать. Тайцы увидели, что я ей показываю, и сразу поменяли нам пары. Поставили меня еще раз с тайцем этим – он мне сразу с колена влетает. Прям аж выдохнул. Отошел на шаг, смотрю на него: ты чего? Тайцы кричат: «Go! Go!». Он опять на меня и коленом вперед. Я говорю ему: «Easy». Но он опять идет на меня. Подхватываю его за колено и высекаю – падает. На коня подсадили меня конкретно. Тайцы его подгоняют. Я в клинч взял соперника, переломал и наклонил через канаты. Он мне показывает, что ему спину ломаю.Опять говорю: «Easy». Он дальше прет. Взял в клинч его и надавил лбом на челюсть – это очень крутая штука. Просто сломал его. Он как стоял, так и осел. Тренеры сразу на меня: давай слазь с ринга. Я как закричал на этих тренеров: «Fight? Ок!». Они смотрят на меня. Я там завелся, реально психанул. Но доработали мы тренировку, все нормально. Больше они меня не трогали.
Тайцы очень принципиальные. Когда готовился к боям, уже после отбора, ходил утром на кроссфит, а вечером на муайтай. Но если ты утром не ходишь на муайтай, вечером они тебе лапы не держат. No crossfit, only muaythai. Я подхожу к менеджерам: «Мы же одна команда, что за детские обиды? Я готовлюсь, у меня есть своя система, знаю, как надо подходить к боям. Если вы не держите лапы, нафига мне вообще сюда приходить? Просто бить мешок?»
Я ходил на кикбоксинг, мне очень нравилось, у нас такого никто не дает. Очень круто. Там голландская система больше. Много работы в парах и крутых наработок.
Жить там не обязательно, но многие остались. У нас, например, проблемы с визой. Два месяца можно жить по нашей визе, которую я сделал здесь, потом идешь в эмигрейшен, продлеваешь еще на месяц. Затем тебе нужно выезжать из страны за новой визой – в стране это сделать невозможно. Это определенные трудности. Например, россияне могут каждый месяц выезжать и на месяц снова заезжать – у них бесплатна эта штука. У нас такого нет. Когда я летал оттуда на бои в Китай, мне нужно было идти в эмигрейшен, оформлять целую кучу документов для того, чтобы мне поставили специальную печать, с которой я мог выехать и заехать в страну по одной и той же визе. Этих нюансов я не знал до того, как поехал туда. Особо не вникал, все там живут и живут, белорусов там вообще не было, чтобы спросить что и как. У россиян все по-другому, у казахов – тоже.
Контракт с клубом рассчитан на год. По нему нужно провести за это время минимум три боя. И ты должен отдать процент с них клубу. Там есть менеджеры, которые занимаются организацией боев. За 2,5 месяца после отбора у меня были три поединка – весь контракт уже выполнил, хотя эти бои не они мне организовали. Необязательно, чтобы именно они – ты просто выступаешь за их клуб. Можешь боксировать в боях, которые сам себе организовал, но поскольку представляешь их клуб и бренд, должен платить процент. Это нормально. Я не тренируюсь там – ладно, но если бы там тренировался, они же не будут бесплатно башлять, поэтому ты им и платишь. Клуб же должен зарабатывать. Это нормальная практика – так же, как платить своему тренеру. Как они организовывают бои – это другой вопрос. Мне ничего не организовали – все мой менеджер сделал. Но они предлагали мне бои, просто предлагали такие правила, на которые я не был согласен. Например, боксировать по муайтай, но в тейпах (без перчаток) и где головой можно бить. Гонорар чуть больше, чем в других местах, но все равно это не такие деньги, ради которых я готов рубиться, чтобы у меня вся голова была посечена.
У меня сразу после отбора был бой, причем я начал готовиться и сломал палец на ноге. Смотрю, у меня палец кривой. Подхожу к главному тренеру, он такой: «No broken». Типа вывихнул. Давай мне что-то там шаманить, тереть. А я вижу, что палец кривой. Походил, вернулся домой с тренировки и поехал в больницу. Мне там говорят: «200 долларов – мы тебе делаем рентген и накладываем гипс». Уже тогда подумал: «Ни хрена себе у них дорогая медицина». А у меня страховка закончилась за день до этого – как-то не рассчитал с этим. Когда ехал, сделал ее на две недели, а нужно было надолго. Не продумал, конечно. Потом мне посоветовали сами тайцы поехать в обычную больницу для местных. Отправился туда, отдал где-то 20 долларов. Сделали снимок, мне врач говорит: «У тебя сломан палец, надо гипс накладывать». Но я отказался. Какой гипс? У меня же бой, завтра улетаю. Они мне перемотали палец и сказали, чтобы сразу по прилету вернулся к ним гипс накладывать.
Я полетел на бой, отбоксировал. Было очень тяжело. Двигаться нормально не мог из-за этого пальца. В третьем раунде прихватил ногу соперника, прыгнул коленом правым и приземлился на носочки на ногу больную. В итоге выиграл бой, все нормально. Прилетел назад. Недели две не тренировался вообще, берег этот палец. Просто перемотал его и ходил, гипс не накладывал, потому что он должен быть до колена. И как я с ним буду? Две недели отдыхал, потом мой менеджер пишет: «Предлагают реванш с китайцем, с которым ты когда-то боксировал». Ну ок, поехали. Такая ситуация еще была, что нужны были деньги. Да, отбоксировал до этого, у меня были деньги, плюс проживание и питание бесплатно, но пусть лежат – лишними не будут. Я же приехал туда не просто сидеть. В общем, полетел туда, выиграл бой, все нормально.
Последний бой боксировал перед отлетом – 1 августа. Я в бою сломал палец на ноге, даже не помню как. Прихожу после третьего раунда в угол и говорю: «Если четвертый раунд будет, не пойду». Палец кривой, жестко разваленный. Меня сразу в такси посадили, повезли в больницу. Приезжаю, а там еще один китайский боец сидит и улыбается. Было прикольно. Возили на коляске меня. Говорю, что могу идти сам, что вы меня возите. И везла меня девочка – непорядок. Там чувак какой-то стоял в кабинете, говорю ему: «Давай иди сюда». Он меня взял на каталку, а девочка рядом шла. И все – наложили гипс, собралась там куча этих китайцев, они давай расписываться на этом гипсе, фоткаться со мной, для них это прикольно. Завезли меня назад, я этот гипс снял, улетел в Таиланд и через два дня полетел домой.
Вернулись в Беларусь, потому что жена забеременела. Мы еще здесь ребенка хотели, но тогда не получалось. Понимаю, что в Таиланде сидеть особо нет смысла, нужны деньги. Жене необходим какой-то уход, поддержка. Решили вернуться, хотя менеджер и тренер клуба, например, там с детьми, у них прямо там жены рожали. Но в Таиланде, во-первых, роды стоят около трешки. Во-вторых, там такая тема, что тебя может укусить мошка и начнется болезнь Денге, от которой температура будет неделю под 40. Тебя кладут в больницу на неделю – это стоит три тысячи долларов. Это без страховки. Понял, что надо домой лететь. Жена тоже домой хотела, поэтому и вернулись.
Сейчас нет такого, чтобы я планировал туда полететь. До этого у меня было в планах, что зимой полечу туда, но, во-первых, нет боев в Китае, чтобы после боя в Таиланд мог отправиться – за свои деньги просто не хочу. Во-вторых, у меня много человек тренируется и в Минске, и в Осиповичах. Я улечу, они все куда-то разбегутся, потом опять их собирай. Не хочется людей подводить. Тем более жена здесь, весной рожать уже.
Может быть летом на месяцок слетаю. Если бы жена не забеременела, я бы там остался. У нас изначально были планы три месяца пожить, потом ехать в Малайзию открывать визу и снова возвращаться. Были деньги, тем более проживание бесплатное. Даже в Минск привез какую-то сумму. Но с женой не стоит туда ехать – честное слово. Ей нечем заниматься. Не потому, что там плохо, а просто скучно. Если я на тренировках еще с кем-то общаюсь, то она дома сидит одна. Понятно, что вечером выходили в кафе, собирались с русскими, но все равно ей грустненько. Надо искать работу, но с этим тоже проблемы: иностранцы там мало где могут работать.
Мой контракт с клубом заканчивается в августе. Я с руководством на эту тему не общался, но думаю, что «Tiger» будет его продлевать со мной. Потому что по факту я там пожил три месяца и уехал – они на меня ничего не тратят. Жилье, которое для меня предназначено, сдают туристам.
В общем, посмотрим. Надо будет пройти отбор, пройду еще раз. Это было прикольно, очень интересно. Мы там подружились все за неделю, хоть языка друг друга никто не знал, но общее дело нас сплотило.