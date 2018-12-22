Доллар снова подорожал 3 22.12.2018, 14:04

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На Белорусской валютно-фондовой бирже 22 декабря прошли очередные торги валютами.

Курс доллара вырос на BYN 0,018 — до 2,1408 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0043 — до 2,4354 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN 0,0108 — до 3,1074 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.