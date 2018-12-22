Тренеры шведского хоккейного клуба вышли на матч в веселых костюмах 1 22.12.2018, 14:14

Фото: twitter.com/Malmo_Redhawks

Таким образом тренеры шведского клуба «Мальмё» решили отпраздновать Рождество.

Они вышли на матч чемпионата страны в ярких костюмах, изготовленных из ткани, расцветка которой напоминает праздничную упаковочную бумагу.

Фото: malmoredhawksofficiella

Сложно сказать, насколько серьезно это повлияло на настрой соперничавших команд, но «Мальмё» в домашнем поединке одержал уверенную «сухую» победу (4:0) над «Лулео» — лидером Шведской хоккейной лиги (SHL).

Этот успех позволил «Мальмё Ред Хоукс» подняться на 4-е место в турнирной таблице (45 очков в 26 матчах). Впереди только «Лулео» — 48 (26), «Фэрьестад» из Карлстада — 47 (26) и «Фрёлунда» из Гётеборга — 46 (27), пишет sport.tut.by.

Фото: malmoredhawksofficiella

Фото: twitter.com/Malmo_Redhawks

На старте нынешнего сезона «Мальмё» был соперником минской «Юности» на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники обменялись домашними победами (4:1 в Швеции и 6:2 на льду «Чижовка-Арены»).

Однако соперничество команд больше запомнилось скандалом. Через несколько дней после визита минчан в Мальмё шведский клуб обвинил «Юность» в краже полотенец, чайника и шампуня. Минчане тут же назвали информацию фейком и потребовали извинений. В день ответного визита шведов в Минск стороны объявили, что дело о пропаже полотенец закрыто. Однако наставник «Юности» Михаил Захаров успокоился не сразу и после домашней победы не обошелся без «шпилек» в адрес скандинавов.