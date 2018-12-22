Крымские татары записали обращение к Эрдогану 3 22.12.2018, 14:36

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Фото: krymr.com

Президента Турции просят помочь помочь в освобождении активиста Эдема Бекирова

Представители совета старейшин религиозной общины поселка Новоалексеевка Херсонской области и крымские татары, проживающие в Геническом районе, записали видеообращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь в освобождении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится под арестом в аннексированном Крыму. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

"Крымскотатарская община обращается ко всему человечеству с просьбой освободить нашего активиста Эдема Бекирова. Чтобы каждый в мире понимал, что права человека – это самое главное... Мы обращаемся к президенту Турции с просьбой договориться с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы освободить нашего соотечественника из тюрьмы ФСБ", – заявил в комментарии изданию глава генического представительства общественной организации "Землячество крымских татар" Нариман Аблязов.

Кроме того, активисты подписали обращение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату от БПП Рефату Чубарову с просьбой содействовать в освобождении Бекирова.

Бекиров – инвалид І группы, у него сахарный диабет и ампутирована нога. Недавно мужчина перенес сложную операцию на сердце. 18 декабря дочь Бекирова Элеонора заявляла, что ее отцу шестой день не передают лекарства.

Жителя Херсонской области Бекирова задержали утром 12 декабря при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами. Активист направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Вечером того же дня он позвонил жене из ФСБ оккупированного Симферополя.

13 декабря "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Ему стало плохо в зале суда. Юрист Лиля Гемеджи сообщила изданию "Крым.Реалии", что Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с арестом крымскотатарского активиста.