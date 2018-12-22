В Могилеве строят ледяную резиденцию Деда Мороза 6 22.12.2018, 14:47

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Фото: mogilev.online

Это первая такая «резиденция» в Беларуси.

Первую в Беларуси ледяную резиденцию Деда Мороза «строят» в Могилеве. За 8 дней скульпторы из Минска превратят 12 тонн уральского льда в прозрачные фигуры. Если не будет дождей, резиденция может простоять и до марта, говорят авторы.

Глыбы льда по 120 кг каждая привезли с Урала в холодильниках в два этапа. Это озерный лед, и не простой. За озером во время теплого сезона ухаживают: чистят, фильтруют, избавляются от водорослей, чтобы с наступлением морозов лед был прозрачным, пишет tut.by.

— У нас, в Беларуси, лед на водоемах замерзает гораздо позже, и он грязный. Потому для ледяных скульптур его не используют. Если же создавать искусственный лед, он будет более хрупким и менее прозрачным. К тому же процесс долгий и затратный — один блок будет морозиться 5 дней, — объясняет скульптор Михаил Рогатко.

Фото: mogilev.online

Они с коллегой из студии ледяного искусства Nice Ярославом Филипповичем каждый день с 9 утра до 9 вечера создают изо льда классическую резиденцию Деда Мороза. Набор стандартный: Дед Мороз, его «трон» и сани, олень, пара зайцев и лиса, избушка, елки. Такой заказал горисполком.

— Я бы еще бегемота сделал, но на него заказа не было, — то ли шутит, то ли говорит всерьез Ярослав Филиппович. — Детям бы точно понравилось к нему в пасть заглядывать, да и взрослые ломали бы голову, откуда в зимней резиденции Деда Мороза бегемот.

Символа наступающего года по восточному календарю — свиньи — кстати, тоже не будет.

Фото: mogilev.online

Минские скульпторы говорят, что работают с разными материалами — деревом, бронзой, мрамором. Фигуры изо льда тоже делают давно, и это, в основном, частные заказы на мероприятия. Но в таком масштабе у них это первая работа. И никто не знает, как точно будет все выглядеть в итоге — это творческий процесс. Увидим 25 декабря, если погода не подкачает.

— Этому льду страшен только дождь. А при плюсовой температуре он просто будет понемногу истончаться, причем равномерно, — говорит Михаил Рогатко. — Если дождя не будет, все это и до марта может простоять.

Фото: mogilev.online

Фото: mogilev.online

И если не будет вандализма. Хотя скульптор уверен, что уши зайцу в первую очередь попытаются обломать. По крайней мере до официального открытия резиденция Деда Мороза — под круглосуточной охраной.