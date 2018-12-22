Анджей Дуда: Надеюсь на увеличение присутствия американских войск в Польше 1 22.12.2018, 14:53

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подвел итоги уходящего года.

По его мнению, главными событиями в 2018 году стали, в частности, организация Климатической конференции ООН в Катовице и внесение поправок в Закон о Верховном суде, передает Радио Польша.

Анджей Дуда также выразил надежду, что отложенная идея проведения референдума об изменениях в Конституции будет реализована в будущем. По мнению президента, это важный, актуальный и до сих пор открытый вопросом.

«Я не могу сказать, что я удовлетворен решением Сената отложить этот вопрос. Мне жалко, что моим соотечественникам не дали высказаться. Уверен, они хотели бы это сделать. О чем, в частности свидетельствует позиция «Солидарности», которая объединяет огромное количество людей. Мне жаль, что так произошло, но я не считаю вопрос закрытым. Дискуссия продолжается», - сказал президент.

Говоря о планах на будущий год, Анджей Дуда отметил, что надеется на увеличение присутствия американских войск в Польше. В интервью Польскому Радио он напомнил, что переговоры о создании постоянной военной базы продолжаются.

Анджей Дуда сказал, что решение по этому вопросу будет зависеть, прежде всего, от властей США. Он также не исключил, что вместо создания постоянной базы американцы могут укрепить уже существующие силы в Польше.